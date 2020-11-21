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Korona Virüs AYM Başkanı karantinaya girdi
Korona Virüs

AYM Başkanı karantinaya girdi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, eşinin ve kızının koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması nedeniyle 14 gün karantinada kalacak.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 18:13:00 -
AYM Başkanı karantinaya girdi

Alınan bilgiye göre, Başkan Arslan’ın eşi ve kızına, Kovid-19 belirtilerinin ortaya çıkması üzerine test yapıldı. Anne ve kızın testleri 17 Kasım’da pozitif çıktı. Bunun üzerine, herhangi bir belirti göstermeyen ve test sonucu negatif çıkan Başkan Zühtü Arslan’ın da tedbiren 14 gün karantinada kalacağı öğrenildi. Öte yandan, CHP Hatay İl Başkanı Hasan Ramiz Parlar da koronavirüse yakalandığını açıkladı. Parlar, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi. Karantinada olduğunu aktaran Parlar, “Şu an önemli bir şikayetim yok, ancak karantina altındayım. Lütfen kendinizi koruyun ve virüse yakalanmayın” dedi.

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