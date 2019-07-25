AYM Başkanı: 190 bin bireysel başvuruyu karara bağladık
AYM Başkanı Zühtü Arslan, "Bireysel başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012'den bugüne kadar 236 bin civarındaki başvurudan 190 binini karara bağladık." dedi.25 Temmuz 2019 Perşembe 10:41
AYM Başkanı Zühtü Arslan, "Bireysel başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012'den bugüne kadar 236 bin civarındaki başvurudan 190 binini karara bağladık. İş yüküyle başa çıkmak, sadece Anayasa Mahkemesinin vazifesi olmamalı. Geldiğimiz noktada birtakım yasal değişiklikler kaçınılmaz hale geldi." dedi.
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