Aylin Coşkun neden emniyete çağrıldı? Aylin Coşkun kimdir nereli hayatı:

1976'da Türk asıllı bir ailenin kızı olarak Almanya'da doğan sanatçı İzmir, Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi'ni bitirdi. 1997'de güzellik yarışması Miss Globe 'da Türkiye Güzeli seçildi. Müziğe olan ilgisiyle müzisyen hocalardan şan dersleri alıp bu konuda eğitimini tamamlamak üzere girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi Şan ve Solfej bölümünden mezun oldu.

Bu arada İstanbul ve Ankara'da bir süre mankenlik yapmış, özel bir TV kanalında belli bir süre sunuculukta icra etmiştir. Şarkıcı günümüze kadar 7 tane albüm yapmıştır. 2000'li yılların başında ilk albümü Masalı Zeyno Müzik etiketiyle piyasaya çıkatmış sanatçının albümde kendisine ait Bu Kaçıncı parçası ve klip çektiği Yandım Allahım isimli parçaları ile müzik dünyasında yer etmiştir. Şarkıcı takip eden 6 albüm daha yapmıştır.

Aylin Coşkun şarkıları

Masal

Tam Zamanı

Dönmez

Marka

Pas Pas

Çalkala

Star Ben

Saftirik

Sinsirella