Aylin Coşkun neden emniyete çağrıldı? Aylin Coşkun kimdir nereli hayatı:
İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar suç örgütüne yönelik yapılan gözaltılar sonrası Aylin Coşkun, Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya ve Sinan Engin'in olduğu isimler emniyete çağrıldığı öğrenildi. Peki Aylin Coşkun kimdir? Aylin Coşkun nereli kaç yaşında? Aylin Coşkun ne iş yapıyor? Aylin Coşkun şarkıları hangileri? Aylin Coşkun albümleri: İŞte Aylin Coşkun hayatı:
1976'da Türk asıllı bir ailenin kızı olarak Almanya'da doğan sanatçı İzmir, Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi'ni bitirdi. 1997'de güzellik yarışması Miss Globe 'da Türkiye Güzeli seçildi. Müziğe olan ilgisiyle müzisyen hocalardan şan dersleri alıp bu konuda eğitimini tamamlamak üzere girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi Şan ve Solfej bölümünden mezun oldu.
Bu arada İstanbul ve Ankara'da bir süre mankenlik yapmış, özel bir TV kanalında belli bir süre sunuculukta icra etmiştir. Şarkıcı günümüze kadar 7 tane albüm yapmıştır. 2000'li yılların başında ilk albümü Masalı Zeyno Müzik etiketiyle piyasaya çıkatmış sanatçının albümde kendisine ait Bu Kaçıncı parçası ve klip çektiği Yandım Allahım isimli parçaları ile müzik dünyasında yer etmiştir. Şarkıcı takip eden 6 albüm daha yapmıştır.
Aylin Coşkun şarkıları
Masal
Tam Zamanı
Dönmez
Marka
Pas Pas
Çalkala
Star Ben
Saftirik
Sinsirella