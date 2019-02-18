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Aylık 80 TL elektrik desteği nasıl alınır? Elektrik desteği alma şartları nedir?

Maddi durumu yetersiz vatandaşların elektrik faturalarının aylık 80 TL'lik kısmını devlet ödeyecek! Maddi durumu yetersiz olan hanelerin aylık 80 TL'lik elektrik faturası desteği uygulaması başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı muhtaç hanelere elektrik tüketim desteğinin başlaması için sayılı günler kaldı. İhtiyacı olan aileler 40 TL ile 80 TL arasında olacak elektrik yardımının nasıl yapılacağını merak ediyor. Elektrik desteği nasıl alınır? Kimler elektrik desteği alabilecek?İşte ayrıntılar...

18 Şubat 2019 Pazartesi 16:54
Aylık 80 TL elektrik desteği nasıl alınır? Elektrik desteği alma şartları nedir?

Maddi durumu yetersiz vatandaşların elektrik faturalarının aylık 80 TL'lik kısmını devlet ödeyecek! Maddi durumu yetersiz olan hanelerin aylık 80 TL'lik elektrik faturası desteği uygulaması başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın açıkladığı muhtaç hanelere elektrik tüketim desteğinin başlaması için sayılı günler kaldı. İhtiyacı olan aileler 40 TL ile 80 TL arasında olacak elektrik yardımının nasıl yapılacağını merak ediyor. Elektrik desteği nasıl alınır? Kimler elektrik desteği alabilecek? İşte ayrıntılar...

Elektrik desteği ne zaman başlayacak?

Cumnurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 8 Ocak'ta duyurduğu düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahiplerine verilecek 80 liraya kadara elektrik desteğinin bu hafta uygulanması bekleniyor.

Anadolu Ajansı'nın aldığı bilgilere göre, 3 bakanlıkça geliştirilen model kapsamında, aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketimler devlet tarafından karşılanacak.

Bu kapsamda elektrik tüketim desteğinden yararlanacak hak sahibinin Türk vatandaşı olması şartı aranacak. Düzenli yardım alan hak sahipleri, PTT'ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturası ibraz ederek söz konusu yardım faydalanacak.

Kişi sayısına göre hesaplanacak

Elektrik tüketim desteği hanedeki kişi sayısına göre belirlenecek. Hanede yaşayan kişi sayısı 2 veya daha az olanlara 75 kilovatsaat, 3 kişi olanlara 100 kilovatsaat, 4 kişi olanlara 125 kilovatsaat, 5 kişi ve daha fazla olanlara 150 kilovatsaat olmak üzere, her ay elektrik desteği verilecek. Faturadan düşülecek elektrik tüketim desteği 40 ila 80 lira arasında olacak.

Elektrik desteğini kimler alabilir?

3 bakanlık tarafından geliştirilen model kapsamında, aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketimler devlet tarafından karşılanacak. Bu kapsamda elektrik tüketim desteğinden yararlanacak hak sahibinin Türk vatandaşı olması şartı aranacak.

Elektrik desteği nasıl alınır?

Düzenli yardım alan hak sahipleri, PTT'ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturası ibraz ederek söz konusu yardımdan faydalanacak. Ödemeler, 5 bine yakın PTT işyerinden yapılabilecek.

 

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 16:54
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