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Aylık 4 bin 500 lira bursla doktora öğrencisi alınacak

TÜBİTAK tarafından başlatılan "Sanayi Doktora Programı" kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesine 55 doktora öğrencisi alınacak- Aylık 4 bin 500 lira burs verilecek öğrenciler, Bursa'da 13 farklı sanayi kuruluşunda çalışma yürütebilecek

07 Ocak 2019 Pazartesi 16:10
Aylık 4 bin 500 lira bursla doktora öğrencisi alınacak

BURSA (AA) - Bursa Uludağ Üniversitesine (BUÜ), 2019 bahar döneminde 13 farklı sektörde istihdam edilmek üzere aylık 4 bin 500 lira bursla 55 doktora öğrencisi alınacak.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBİTAK tarafından başlatılan "Sanayi Doktora Programı" kapsamında aylık 4 bin 500 lira burs verilecek olan öğrenciler Bursa'da 13 farklı sanayi kuruluşunda çalışma yürütebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, sanayi kuruluşlarıyla öncelikli çalışma alanlarının tespiti için bir dizi görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Gelen talepleri tespit ettiklerini ve bu doğrultuda bir eğitim planı hazırladıklarını belirten Ulcay, "Kentimizin önde gelen 13 sanayi kuruluşu ile bu programları yürüteceğiz. 13 farklı disiplinde toplam 55 doktora öğrencisi alacağız. Başvuruları kabul olan ve programa dahil edilen doktora öğrencilerine en fazla 4 yıl, bütünleşik doktora öğrencilerine en fazla 5 yıl süreyle aylık 4 bin 500 lira burs verilecek." bilgisini aktardı.

Ulcay, programdan yararlanacak öğrencilerin teorik eğitimin yanı sıra önemli kurumlarda pratik yapma fırsatını da elde edeceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bursa'nın sektörlerinde en büyük 13 firmasıyla 13 farklı bilimsel alanda iş birliği yapacağız. Bursa Uludağ Üniversitesi olarak, ülkemizin gelecek vizyonuna yüksek eğitim sayısını artırarak önemli bir katkıda bulunduğumuza inanıyoruz. Programa destek vererek 55 doktora öğrencimize kapılarını açan Ermetal Otomotiv, Polyteks Tekstil, Grammer Koltuk Sistemleri, Emre Makine, Aktaş Hava Süspansiyonları, Korteks Mensucat, Sütaş Süt Ürünleri, TUSAŞ Motor, TUSAŞ Havacılık, Emko Elektronik, TOFAŞ Türk Otomobil ile B Plas firmalarının yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz."

- Özel sektör çalışanları da programa başvurabilecek

Özel sektörde çalışanların da bu programa başvuru yapabileceğini ifade eden Ulcay, alacakları burs miktarının ise aylık 800 lira olacağını aktardı.

Destek alan projelerde bursiyerlerin seçiminin üniversiteler ve sanayi kuruluşları tarafından yapılacağını belirten Ulcay, şunları kaydetti:

"Bu öğrencilerin doktora öğrenimlerinin sonrasında sanayide istihdam edilmelerine yönelik 3 yıl boyunca istihdam desteği de sağlanacak. Öğrenciler, mezuniyet sonrası destek veren firmaların Ar-Ge merkezlerinde doktoralı araştırmacı olarak istihdam edilecekler. Ayrıca maaşlarının yüzde 40'ı TÜBİTAK tarafından ödenmeye devam edecek. Programa başvuracak öğrencilerde ise doktora programı için tezli yüksek lisans derecesi, bütünleşik doktora programı için lisans derecesi şartı aranıyor."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 16:10
  1. Bursa
  2. doktora
  3. TÜBİTAK
  4. Uludağ Üniversitesi

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