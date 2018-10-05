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'Aylık 250-300 ABD doları maaş alıyordum'

Suriye'de, Afrin'in Raco beldesinde jandarma  istihbarat ve terörle mücadele birimlerince düzenlenen operasyonla yakalanarak  MİT tarafından Türkiye'ye getirilmelerinin ardından tutuklanan Suriyeli 11  YPG/PKK'lı, örgütün kirli yapılanmasını ve girdikleri çatışmaları itiraf  etti.

05 Ekim 2018 Cuma 12:00
'Aylık 250-300 ABD doları maaş alıyordum'

Zeytin Dalı Harekatı sırasında Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve  Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi olayına karışan 11  terörist, verdikleri ifadelerde örgüt üyeliğini kabul etti.

Afrin'de yakalanmasının ardından örgüt üyesi 8 kişinin daha ismini  veren teröristlerden M.C, ifadesinde, Zeytin Dalı Harekatı başlayana kadar  örgütün sözde "asayiş yapılanması"nda yer aldığını anlattı.

Harekat başladıktan sonra da "asayiş" görevinden alınarak iki örgüt  mensubu tarafından Türk askerinin geçmesini engellemek amacıyla Ömeruşağı köyünün  200-300 metre ilerisinde bulunan mezarlıkta görevlendirildiğini aktaran M.C, şu  bilgileri verdi:

"Bu iki kişi, Ömeruşağı köyünde YPG/PKK terör örgütünün istihbarat  sorumlularıydı. Şahıslardan biri aynı zamanda silah kaçakçılığı ve örgüt  mensuplarının Türkiye'ye geçmesine yardımcı olurdu. Biz 5 kişi mezarlığın orada  yaya görevdeydik. Ben kalaşnikof kullandım. Bizim bulunduğumuz tepede mevzi veya  tünel yoktu. Mezarlık duvarının arkasına saklandık. Hava yağmurluydu, akşam  saatlerinde yanımızdakilerden biri doçkayla Türk askerini gördü ve ateş etmeye  başladı. Bizler de üzerimizdeki kalaşnikoflarla ateş etmeye başladık, Dizor  bölgesine ateş ettik, saat 23.00'e kadar çatıştık. Türk uçakları bombalamaya  başlayınca tepeden ayrılıp köye geri döndük."

Ertesi gün kendisiyle birlikte başka terör örgütü mensuplarının tekrar  Dizor tepesine çıktıklarını aktaran terörist M.C, şehit iki askeri burada  gördüklerini anlattı.

M.C, amcasının oğlunun da Ömeruşağı köyünde terör örgütü adına silahlı  olarak sözde "askerlik" yaptığını, şu anda köyde bulunduğunu itiraf etti.

Tutuklu teröristlerden bazıları da çatışmalara katıldıklarını itiraf  etti.

Örgütün kaçakçılık faaliyeti de ifadelerde

Tutuklu C.M. (19), örgüte, Zeytin Dalı Harekatı başlamadan bir yıl  önce katıldığını belirtti.

Örgüt içerisinde hayvan, sigara ve insan kaçakçılığı faaliyetlerinde  bulunduğunu anlatan C.M, "Ömeruşağı köyünde bulunduğum sırada, 22 Ocak tarihinde  YPG örgütünden 'Ronai' kod adlı bir kadın yanımıza geldi. Bizi köyün ortasında  topladı. Bize hitaben 'Size silah dağıtacağız, bu silahlarla Dizor tepesinin alt  kısmında bulunan mezarlığa gideceksiniz, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye  Ordusu gelecek. Siz bunları engelleyeceksiniz' dedi." ifadesini kullandı.

Terörist İ.M. de örgüt üyeliğini itiraf ederek örgüt adına istihbarat  toplamakla görevli olduğunu aktardı.

Kendilerini "Nizar" isimli bir örgüt üyesinin organize ettiğini,  "Nizar" ile "Ronai" kod isimli kadın teröristin 20 kişilik terör örgütü  mensubuyla köy halkını meydanda topladığını belirten İ.M, "Ronai bize silah  verdi. Sonra 22 Ocak'ta mezarlığa gittik. Türk askerlerini gördükten sonra ateş  etmeye başladık. Sonra uçaklar bomba atmaya başlayınca biz olay yerinden kaçtık."  şeklinde itiraflarda bulundu.

Terörist A.M. ise 2017 yılında örgüt üyesi ağabeyinin yanında örgüt  içinde faaliyette bulunduğunu belirterek, "Ben örgütten aylık 250-300 ABD doları maaş alıyordum." dedi.

Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet  Muratdağı'nın şehit edilmesi ve akabinde Usta'nın naaşının kaçırılması olayına  karışan 9 terörist, 14 Eylül Cuma günü Suriye'nin Afrin kentinde jandarma  istihbarat ve terörle mücadele birimleri ile MİT'in çalışmasıyla yakalanarak  Türkiye'ye getirilmiş ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Daha sonra, aynı saldırıya karışan iki YPG/PKK'lı terörist daha  Suriye'de yakalanarak getirildikleri Hatay'da tutuklanmış, bu 11 YPG/PKK'lı  teröristle iş birliği içinde kaçakçılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6  zanlıdan 5'i de cezaevine gönderilmişti.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 12:00
  1. Ordu
  2. Hatay
  3. YPG

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