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Korona Virüs Aylarca dışarıya adımını atmayan adam koronavirüse yakalandı
Korona Virüs

Aylarca dışarıya adımını atmayan adam koronavirüse yakalandı

Kütahya'da koronavirüs nedeniyle yaklaşık 5 ay boyunca ne dışarıya çıkan ne de evine kimseyi almayan adam, ziyarete gelen kızından virüs kaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 16:11:00 -
Aylarca dışarıya adımını atmayan adam koronavirüse yakalandı

Kütahya'da yaşayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının Türkiye'de görülmesinin ardından evden dışarıya adımını atmayan bir vatandaş ölümcül salgına yakalandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yaşayan Mehmet Karaoğlan, yaklaşık 5 ay boyunca ne dışarı çıktı ne de kimseyi evine aldı. Ancak 73 yaşındaki Karaoğlan, bayramda ziyarete gelen kızından koronavirüs kaptı. Birçok kronik rahatsızlığı bulunan Karaoğlan, 1 hafta süren tedavisinin ardından şifa bularak eskisinden daha sağlıklı olduğunu söyledi.

Eşiyle birlikte yaşayan Mehmet Karaoğlan, koronavirüs salgınının ülkemizde ilk kez görüldüğü mart ayından itibaren alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara harfiyen uydu. Bu süre boyunca 73 yaşındaki Karaoğlan'ın tüm ihtiyaçlarını ise oğlu Abdullah Karaoğlan karşıladı.

Ziyarete gelen kızından koronavirüs kaptı

Ancak bu tedbir süresi boyunca Karaoğlan'ın Denizli'de yaşayan kızı ziyarete geldi. Kızı, damadı ve çocuklarının kendisini ziyareti sonrası rahatsızlandığını belirten Karaoğlan, ilk olarak kızının koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi. 5 aydır giriş ve çıkışların yaşanmadığı eve giren koronavirüsün kendisinde belirti göstermediğini aktaran Karaoğlan, virüsün ziyaret sonrası eşi ve gelinine de bulaştığını belirtti.

"Eskisinden daha sağlıklıyım"

Kalp ve şeker hastalığı gibi birçok kronik rahatsızlığı olduğunu kaydeden Karaoğlan, hastanedeki tedavisi sonrası eski halinden daha sağlıklı hale geldiğini ifade etti.

"Bacaklarım, ayaklarım, karnım çoktan beri şişiyordu. Zaten şeker ve kalp hastasıyım. Kafa dönmesi, uyku hali ve halsizlik oluyor. Şuan iyiyim. Ayılma bayılma yok. Yemem içmem iyi. Şişliklerim indi. Hastaneye gittikten sonra hepsi düzeldi. İyileştim Allah’a şükür. Hastalıktan daha öncesine bakarsak daha iyiyim." açıklamalarında bulunan Karaoğlan, tüm ailesinin şu an koronavirüse karşı şifa bulduğunu belirttikten sonra, sosyal mesafeye dikkat ederek maske takılması konusunda uyarıda bulundu.

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