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Aylarca acı çekti, doktorlar bile şaşkına döndü!

Hindistan'da yaşayan kadın aylarca çektiği acılardan sonra gittiği hastanede, vücudunda devasa boyutlara ulaşmış onlarca kurt olduğunu öğrendi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 12:58
Aylarca acı çekti, doktorlar bile şaşkına döndü!

İsmi Sunita olarak açıklanan aralıksız çektiği ağrılardan sonra gittiği hastanede şoke eden gerçekle karşılaştı. Hindistanlı kadının safra kanalından her biri 15 ile 20 cm. arasında olan bir düzineden fazla kurt çıkarıldı.

KURTLAR ÇIKARILINCA ACILARI SON BULDU

38 yaşındaki kadının ayağa bile kalkamadığı ve 6 aydır ateş ve kusma gibi şikayetlerden muzdarip olduğu açıklandı. İçinden 14 adet devasa kurt çıkarılan kadının acıları son buldu. 

KİRLENMİŞ TOPRAKTA YETİŞEN YİYECEKLER SORUMLU

Kirlenmiş toprakta yetiştirilen yiyecekleri yedikten sonra enfekte olduğu düşünülen kadının, 1 ayda 12 kilo kaybettiği açıklandı. Ameliyattan sonra ağrılarının tamamen geçtiğini söyleyen kadının doktoru, bu boy ve sayıda solucanın oldukça nadir görüldüğünü belirtti.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 12:58
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