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Aylan bebek, cesedinin vurduğu kıyıda anıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bindikleri teknenin batması sonucu boğularak cansız bedeni kıyıya vuran Aylan Kurdi bebek anıldı

20 Kasım 2018 Salı 23:14
Aylan bebek, cesedinin vurduğu kıyıda anıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, cansız bedeni kıyıya vuran Aylan Kurdi bebek anıldı.

AK Parti Bodrum Gençlik Kolları üyeleri, yasa dışı yollardan 2 Eylül 2015'te yurt dışına geçmeye çalışanların bulunduğu teknenin batması sonucu hayatını kaybeden Aylan bebeğin cansız bedeninin vurduğu Akyarlar sahilinde program düzenlendi.

Sahile çiçek bırakan gruptakiler, bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni etti.

AK Parti Bodrum Gençlik Kolları Başkanı Burak Gödekmerdan, yaptığı açıklamada, çocukların asgari insan haklarına dahi muhtaç hale gelmesinin herkesi kaygılandırdığını belirtti.

Şiddet ve insan haklarına aykırı muamelelerin görüldüğü ülkelerde çocuklara yönelik istismarlarda da artış gözlemlendiğini dile getiren Gödekmerdan, "Dünya üzerinde yaklaşık 250 milyon çocuk işçi olduğu istatistiklere yansımaktadır. Devletimizin büyük çabalarına rağmen ülkemizde halen bir milyona yakın çocuk işçi, çocuk yaşta evlendirilen kız çocukları ve özellikle Suriye'de savaş ortamından kaçarak ülkemize sığınan mülteci çocuklar mevcuttur." ifadesini kullandı.

Gödekmerdan, dünyada tüm çocukların Çocuk Hakları Sözleşmesince güvence altına alınan haklarına eksiksiz kavuşması için yılmadan çalışacaklarını vurguladı.

Düzenledikleri etkinlikle Aylan bebeği andıklarını belirten Gödekmerdan, "Aylan bebek gibi daha birçok çocuğumuz yaşamlarını tehdit eden faktörlerle karşı karşıyadırlar. Bu tehditleri tek başlarına engellemeleri mümkün olmadığından, hem çocuklarımızın hem de yetişkinlerin sözleşmeyle güvence altına alınan çocuk haklarını bilmeleri gerekmektedir." dedi.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 23:14
  1. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü
  2. Anma
  3. Aylan bebek

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