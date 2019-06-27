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Aylan bebeğin hayatı film oluyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, cansız bedeni kıyıya vuran Aylan bebeğin yaşadıkları, yerli oyuncuların yanı sıra, Hollywood yıldızlarının da yer aldığı filmle beyaz perdeye aktarılıyor- Yönetmen Ömer Sarıkaya:- "Dünya starlarından Steven Seagal de bu filmde yer alacak. Yarın Türkiye'ye geliyor ve onun da sahnelerine başlayacağız. Bu film Oscar'a gidecek diye düşüyorum"- "Filmin en büyük özelliği tüm gelirinin insani yardıma gidecek olmasıdır. Hiçbir oyuncumuz para almıyor, herkes kalpten bu filmde yer alıyor"

27 Haziran 2019 Perşembe 19:10
Aylan bebeğin hayatı film oluyor

MUĞLA (AA) - Suriye'deki iç savaştan kaçan ailenin Yunanistan'a geçmeye çalışırken bindiği botun batması sonucu cansız bedeni Bodrum'da kıyıya vuran 3 yaşındaki çocukları Aylan'ın yaşadıkları film oluyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2015 yılında yaşanan olay, yerli oyuncuların yanı sıra Hollywood yıldızlarının da yer aldığı filmle beyaz perdeye yansıtılacak.

Çekimleri geçen günlerde Bodrum'un farklı mekanlarında başlayan filmin yapımcılığını George Edde ve Bahattin Öztürk, yönetmenliğini Ömer Sarıkaya yapıyor.

- "Film bana kısmet oldu"

Yönetmen Sarıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, filmi geçen yıl çekmeyi düşündüğünü ancak bu yıla yetiştirebildiklerini söyledi.

Filmin mülteciler için büyük bir mesaj olmasını amaçladıklarını ifade eden Sarıkaya, "Bu olay yaşandığı zaman hiç uyuyamadım. Hep aklımdaydı. 'İnşallah birisi bunu film haline getirir ve dünyaya mesaj verir' diye düşünüyordum. Ama şu ana kadar bunu kimse yapmadı, bana kısmet oldu." dedi.

Senaryoyu kendisinin yazdığını belirten Sarıkaya, yazarken oldukça duygulandığını belirtti.

- "Çekimler 20 Temmuz'da tamamlanacak"

Kıyıya vuranın bir bebek değil, dünyanın ayıbı olduğunu ifade eden Sarıkaya, şöyle konuştu:

"Akyarlar kıyısına vuran bir semboldür. Filmin en büyük özelliği tüm gelirinin insani yardıma gidecek olmasıdır. Hiçbir oyuncumuz para almıyor, herkes kalpten bu filmde yer alıyor. Dünya starlarından Steven Seagal de bu filmde yer alacak. Yarın Türkiye'ye geliyor ve onun da sahnelerine başlayacağız. Bu film Oscar'a gidecek diye düşüyorum. Titanik'ten kat kat daha farklı bir film olacağını düşünüyorum. Galası da 2 Eylül'de Bodrum'da yapılacak. Filmde Ali Sabri Belaid, Goncagül Yeşil, Eymen Kaya (Aylan bebek) Ege Kaya (Galib bebek) Hripsime Sargsan, Willma Elles, Mike Mitchell, Talat Atilla, Mustafa Ayhan, Aydan Çakır, Kadir Süleyman, Öztürk İrfan Yıldırımçakar ve Atilla Yaşar gibi isimler yer alıyor."

Sarıkaya, filmin çekimlerini 20 Temmuz'da bitirmeyi planladıklarını da ifade etti.

Filmde rol alan Hollywood oyuncusu İskoçyalı aktör Mike Mitchell de filmin dünyaya mülteci konusunda büyük bir mesaj vereceğini düşündüğünü anlattı.

Türkiye'de bulunmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren Mitchell, "Türkiye'yi çok seviyorum. Bu filmde kaptan rolünü oynayacağım. İnsanlar filmde beni kötü olarak bilecek ama ben kötü biri değilim. İnsanlara yardım etmeye çalışan biri rolündeyim." ifadesini kullandı.

Oyuncu Aydan Çakır da Türk sinemasının kötü adamı olmaya, bu filmde de devam ettiğini aktardı.

Filmde birbirinden değerli Hollywood yıldızlarıyla oynamaktan keyif aldığını ifade eden Çakır, "Projede gönüllü olarak yer alıyoruz. Hepimizin ortak düşüncesi, oyuncakların ömrünün çocukların ömründen uzun olduğu günümüzde, çocukların ölmemesi, öldürülmemesi, gülüp oynayıp eğlenmesi ve çocukluğunu yaşayabilmesi." diye konuştu.

Aylan bebeğin annesi rolünü canlandıran Goncagül Yeşil de filmde kendi çocuklarıyla rol aldığını, evlat acısı yaşadığı için bu psikolojiyi çok iyi anladığını belirtti.

Oyuncu Ali Sabri Belaid de Bodrum'un çok etkileyici bir yer olduğunu anlatarak, "Türkiye'yi ve Bodrum'u çok seviyorum. Burası dünyanın en önemli turizm merkezi. Bütün ekiple canla başla çalışıyoruz. Steven Seagal ve Mike Mitchell gibi isimlerle oynamak da mutluluk verici." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 19:10
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