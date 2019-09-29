0553 313 94 23

Aylan bebeğin babası Abdullah Kurdi, göçmen kurtarma gemisinde çalışacak

Ailesiyle birlikte Yunan adalarına geçmeye çalışırken boğulan ve Bodrum kıyılarına vuran cansız bedeninin fotoğrafıyla dünyayı sarsan Suriyeli Aylan Kurdi'nin babası Abdullah Kurdi, bir göçmen kurtarma gemisinde çalışacak.

29 Eylül 2019 Pazar 16:52
Aylan bebeğin babası Abdullah Kurdi, göçmen kurtarma gemisinde çalışacak

Aylan bebeğin babası Abdullah Kurdi, oğlunun adı verilen Alman göçmen kurtarma gemisinde görev yapmaya başlayacağını açıkladı.

İtalyan La Repubblica gazetesine konuşan 45 yaşındaki Abdullah Kurdi, böyle bir gemi olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

DW'nin aktardığına göre Kurdi, şu an Erbil'de yaşadığını ve yönettiği bir dernekle sığınmacı kamplarındaki çocuklara yardım etmeye çalıştığını söyledi.

"Benim alamadığım yardımı vermek istiyorum"

'Alan Kurdi' adı verilen sığınmacı kurtarma gemisi, Alman yardım derneği Sea-Eye'a ait. Dernek, bir süre önce askıya aldığı faaliyetlerine önümüzdeki ay yeniden başlayabilmek için bağış toplamaya devam ediyor.

Gazeteye yaptığı açıklamada yeniden evlendiğini ve bir bebek beklediklerini de söyleyen Abdullah Kurdi, "Oğlum doğar doğmaz, ben de gemiye çıkıp sığınmacıları kurtaracağım. Onlara benim alamadığım yardımı vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Abdullah Kurdi ve ailesini Bodrum'dan Kos'a taşıyan şişme bot Eylül 2015'te alabora olmuştu. Olayda Abdullah Kurdi'nin eşi ve iki çocuğu boğularak hayatını kaybetmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 16:52
  1. Aylan bebeğin babası Abdullah Kurdi
  2. Alman göçmen kurtarma gemisi
  3. La Repubblica
  4. Abdullah Kurdi
  5. Alan Kurdi
  6. Sea-Eye

YORUM YAZ

  • Ziya Ziya 27 dk önce
    Aylan yavrumuzun mekanı cennet olsun inşallah

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Pakistan'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
  1. Pakistan'da silahlı saldırı! Ölü ve..
  2. Meme kanseri için hangi bölüme..
  3. Sevilla Real Sociedad maçı ne zaman..
  4. İnşaat alanı yakınından geçen genç,..
  5. Anket sonuçları açıklandı! İşte en çok..
  6. Dünyayı ayağa kaldıran gelişme!..
  7. Teslim olan teröristler itiraf etti:..
  8. Vatandaşlar fark etti! Sahilde erkek..
  9. Milan Fiorentina maçı ne zaman saat..
  10. Cesetleri bu sabah bulundu! Leopar,..
  11. Leicester City Newcastle United maçı..
  12. Hindistan'da şiddetli yağışlar devam..
  13. Malatya'da can pazarı! 26 yaralı
  14. Aylan bebeğin babasının yeni mesleği,..
  15. Çarpıcı anketin detayları belli oldu!..
  16. TOKİ Samsun Tekkeköy 276 teslimatlar..
  17. Balıkesir Manyas TOKİ emeklilere..
  18. İstanbul Valiliği'nden Ekrem İmamoğlu..
  19. Sınır hattında dikkat çeken görüntü
  20. Kimmiş o “boşboğazlar” sayın Arınç?
  21. Trump isyan etti: Beni nasıl..
  22. Esmaül Hüsna Ya Latif anlamı nedir?..
  23. Lübnan'da büyük protesto! Yüzlerce..
  24. Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Zamanı..
  25. MİLGEM'in 4. projesi Kınalıada'ya..
  26. Artvin'de yağıştan zarar gören ev ve..
  27. Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan..
  28. Galatasaray’a Polonyalı hakem
  29. Kırım'ın ilk Cumhurbaşkanı hayatını..
  30. Kız arkadaşından özür dilemek için..
Testten tam not aldı! ASELSAN'dan dünya harp tarihinde bir ilk
Testten tam not aldı! ASELSAN'dan dünya harp tarihinde bir ilk
"Türkiye, artık NATO’yu dinlemiyor"
"Türkiye, artık NATO’yu dinlemiyor"
İstanbul'da bir deprem daha!
İstanbul'da bir deprem daha!
Erbakan'dan Erdoğan'a destek: BM'de daha önce böyle bir konuşma yapılmadı
Erbakan'dan Erdoğan'a destek: BM'de daha önce böyle bir konuşma yapılmadı
Yedikleri yemekten zehirlenen askerler hastaneye kaldırıldı!
Yedikleri yemekten zehirlenen askerler hastaneye kaldırıldı!

Günün Karikatürü

28 Eylül 2019
Nagehan Alçı’ya “boş konuşuyorsunuz” dedi, kavga çıktı! Apar topar reklama gittiler
Nagehan Alçı’ya “boş konuşuyorsunuz” dedi, kavga çıktı! Apar topar reklama gittiler
Flaş 'ateşkes' iddiası: Suudi Arabistan diz çöktü!
Flaş 'ateşkes' iddiası: Suudi Arabistan diz çöktü!