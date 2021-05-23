  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fenerbahçe bombayı patlatmaya hazırlanıyor
Luiz Gustavo yol ayrımında
PKK’nın Avrupa’da da etkinliği kalmadı
FETÖ imamından öğrenciye şok talimat
Biyografi Aykut Özdarendeli kimdir? Yerli aşıyı bulan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli nereli?
Biyografi

Aykut Özdarendeli kimdir? Yerli aşıyı bulan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli nereli?

Prof. Dr. Aykut Özdarendeli önderliğinde Erciyes Üniversitesi'nde yürütülen yerli aşı çalışmalarında Faz 2 sonuçları yüzleri güldürdü. Yerli aşıların yapıldığı gönüllülerin yüzde yüzünde antikor oluştuğu belirlendi. Türkiye’nin ve dünyanın beklediği yerli aşı çalışmalarına imza atan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli‘nin kim olduğu nereli olduğu, uzmanlık alanı ne olduğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki Aykut Özdarendeli kimdir? Yerli aşıyı bulan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli nereli? İşte Erciyes Üniversitesi’nde yerli aşı çalışmalarına öncülük eden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’nin hayatı, biyografisi.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 08:58:00 - 2021-05-23 08:59:09
Aykut Özdarendeli kimdir? Yerli aşıyı bulan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli nereli?

Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibi tarafından geliştirilen yerli korona aşıda sona yaklaşılıyor. Kayseri’de geliştirilen yerli aşı adayının Sağlık Bakanlığı’na teslim edilen faz-2 raporuna göre 250 gönüllü üzerinde yapılan çalışmalar sonrasında gönüllülerin yüzde 100’ünde, yani tamamında antikor oluştuğu belirlendi. Faz 2 çalışmasını olumlu bir şekilde tamamlayan yerli aşıda şimdi sıra Faz 3. faz-3... Ay sonunda bu aşama da başlayacak. Aşı adayının ne kadar koruma sağladığı net olarak bu çalışmada belli olacak. Faz-3’ün 10 bine yakın gönüllüyle uluslararası düzeyde yapılması bekleniyor. Eğer sonuçlar aynı şekilde olumlu çıkarsa hemen “acil kullanım onayı” alınabilecek ve seri üretime geçilmiş olacak.

Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, “Faz-3’ten de umutluyuz, umuyoruz ki yıl sonunda Türkiye aşısına kavuşacak ve insanlarımız yaşamlarına kaldığı yerden devam edecek” diyor." 

Prof. Dr. Aykut Özdarendeli kimdir?

11 Nisan 1969 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve ortaokulu Konya’nın Çumra ilçesinde, lise öğrenimini Malatya lisesinde tamamladıktan sonra 1986 yılında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi  girdi  ve  1991 yılında mezun  oldu.  1991-1992  yılları  arasında  Samsun’da askerliğini tamamladı. 1993  yılında Fırat  Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Viroloji  programında doktoraya başladı ve 1997  yılında doktora yaptı. 1998 yılında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalına Yrd.Doç.Dr. olarak atandı.

1998-2001 yılları arasında Amerika’da Tennessee Üniversitesinde posdoktoral çalışmalar yaptı. 2004 yılında Doç. Dr. ünvanını aldı. 2011 yılında Erciyes Üniversitesi  Tıp Fakültesi  Tıbbi  Mikrobiyoloji  Anabilim  Dalına  profesör olarak atandı. Özdarendeli'nin dah önce Kırın Konga ateşli hastalığına karşı da aşı çalışmalarında bulunduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
YouTube'da bir dönem sona erdi! 1 Haziran'da resmen başlıyor
Teknoloji

YouTube'da bir dönem sona erdi! 1 Haziran'da resmen başlıyor

Dünya genelinde 2. 3 milyar abone sayısına ulaşan video paylaşım sitesi YouTube, tüm videolara reklam koyma kararı aldığını duyurdu...
Saadet Partisi'ne tepki: Bu yüzden AK Parti ile uzlaştık
Gündem

Saadet Partisi'ne tepki: Bu yüzden AK Parti ile uzlaştık

MHP, "15 Temmuz ihanet kalkışmasından sonra MHP, Türkiye'nin bütünlüğü ve bekası adına milli mutabakatı esas alan bir duruş sergileyerek bu ..
İngiliz The Times: Türkiye'nin Libya'daki varlığı Avrupa için ürkütücü
Gündem

İngiliz The Times: Türkiye'nin Libya'daki varlığı Avrupa için ürkütücü

İngiliz The Times; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Ne işimiz var?' dediği Libya'da, Türkiye'nin varlığının Avrupa için ürkütücü ol..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay