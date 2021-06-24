Aykut Özdarendeli kimdir? Yerli aşıyı bulan Aykut Özdarendeli nereli? Aykut Özdarendeli hayatı biyografisi

Turkovac’ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, “Doktora sonrası ABD’de üç yıl koronavirüs üzerinde çalışmıştım. Pandemi çıkınca en azından tanıdık bir virüs, bunu yenebiliriz diye düşündüm.” diye konuştu. Peki Aykut Özdarendeli kimdir? Yerli aşıyı bulan Aykut Özdarendeli nereli? İşte Aykut Özdarendeli hayatı biyografisi.

Prof. Dr. Aykut Özdarendeli kimdir?

11 Nisan 1969 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve ortaokulu Konya’nın Çumra ilçesinde, lise öğrenimini Malatya lisesinde tamamladıktan sonra 1986 yılında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi girdi ve 1991 yılında mezun oldu. 1991-1992 yılları arasında Samsun’da askerliğini tamamladı. 1993 yılında Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Viroloji programında doktoraya başladı ve 1997 yılında doktora yaptı. 1998 yılında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalına Yrd. Doç. Dr. olarak atandı.

1998-2001 yılları arasında Amerika’da Tennessee Üniversitesinde posdoktoral çalışmalar yaptı. 2004 yılında Doç. Dr. ünvanını aldı. 2011 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalına profesör olarak atandı. Özdarendeli, daha önce Kırım Konga ateşli hastalığına karşı da aşı çalışmalarında bulunmuştur.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Geliştirme Merkezi (ERAGEM) Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibi, Corona Virüse karşı aşı geliştirme çalışmaları kapsamında virüsü hücre kültüründe izole etmeyi başardı.

Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, "Bu gelişme Covid-19'a karşı aşı geliştirme çalışmaları ile tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi çalışmalarına ivme kazandıracaktır" dedi.

Aykut Özdarendeli eğitim bilgileri ve akademik kariyeri:

Post Doktora, Pittsburg State University, Medıcal Faculty, Vaccıne Research Center, Amerika Birleşik Devletleri 2009 -2010

Post Doktora, Tennessee State University, Lıfe Scıences, Vırology, Amerika Birleşik Devletleri 1998 - 2001

Doktora, Fırat Üniversitesi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri, Viroloji, Türkiye 1993 – 1997

Akademik unvanları:

Prof.Dr., Erciyes Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temel Bilimler, 2011 - Devam Ediyor

Doç.Dr., Fırat Üniversitesi, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi, 2005 - 2011 Yrd.Doç.Dr., Fırat Üniversitesi, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temel Bilimler, 1998 - 2001.