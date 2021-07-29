Aykut Küçükkaya kimdir? Aykut Küçükkaya nereli? Aykut Küçükkaya neden istifa etti?

Aykut Küçükkaya Cumhuriyet Gazetesi’nden istifa mı etti? Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya istifa mı etti? Aykut Küçükkaya neden istifa etti? soruları CHP yandaşı Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıklamasıdan sonra merak edilir oldu. Türkiye'ye karşı yürütülen algı operasyonlarının basın ayağı olan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya neden istifa etti? İşte detaylar.