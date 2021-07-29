Aykut Küçükkaya kimdir? Aykut Küçükkaya nereli? Aykut Küçükkaya neden istifa etti?
Aykut Küçükkaya Cumhuriyet Gazetesi’nden istifa mı etti? Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya istifa mı etti? Aykut Küçükkaya neden istifa etti? soruları CHP yandaşı Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıklamasıdan sonra merak edilir oldu. Türkiye'ye karşı yürütülen algı operasyonlarının basın ayağı olan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya neden istifa etti? İşte detaylar.
Türkiye ve din düşmanlığıyla yayınları bilinen Cumhuriyet Gazetesi’nde Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya istifa ettiğini açıkladı. Aykut Küçükkaya istifa açıklaasında Cumhuriyetten, 3 yıldır yürüttüğüm Genel Yayın Yönetmenliği görevimden istifa ediyorum" dedi.
Aykut Küçükkaya neden istifa etti?
Türlü yalan ve iftiralarla AK Parti iktidarını karalamayı kendine görev edinen CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesinde istifa depremi yaşanıyor. Aykut Küçükkaya, istifasına ilişkin olarak'Cumhuriyet'e ve ilkelerine duyduğum saygı gereği'' başlığıyla yayınladığı açıklamasında, istifa etmesindeki temel nedenin gazete içerisinde yaşanan 'Toplu İş Sözleşmesi' süreci olduğunu söyledi.
Aykut Küçükkaya kimdir?
16 Ocak 1973 tarihinde Zonguldak'ta dünyaya gelen Aykut Küçükkaya, ilk, orta ve lise öğrenimini Zonguldak'ta tamamlmıştır. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü bitiren Küçükkaya, 1993 yılında Cumhuriyet'te 'gece muhabiri' olarak çalışmaya başlamıştır. Çağdaş Gazeteciler Derneği Gazetecilik Başarı Ödülleri'nde, 2006 yılında 'Yılın Haber Ödülü'nü kazanmıştır. Evli ve bir çocuk sahibi olan Küçükkaya, 29 Temmuz 2021 tarihinde Türkiye'ye karşı yürütülen algı operasyonlarının basın ayağı olan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevinden istifa ettiğini açıkladı.