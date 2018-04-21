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Aykut Kocaman'dan hakemlere: Maçın kalan kısmını seyircisiz oynayalım...

Olaylı Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin yankıları sürmeye devam ediyor.

21 Nisan 2018 Cumartesi 12:28
Aykut Kocaman'dan hakemlere: Maçın kalan kısmını seyircisiz oynayalım...

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş’in başına isabet eden yabancı madde sonrası, önce Beşiktaşlı futbolcuların sonra da hakemin soyunma odasına yönelmesi sonrası ilginç gelişmeler yaşandığı bildirildi.

Maçın tekrar oynanması için çaba harcayan Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman ile bir yöneticinin, hakem odasının yolunu tuttuğu, “Bu karşılaşmanın kalan bölümünü seyircisiz oynayalım” önerisini iletmek için kapıyı çaldıkları, ancak buna yanıt alamadıkları öğrenildi.

Bu durum gerçekleşmeyince, Kocaman ve yöneticinin eli boş olarak yeniden saha içine döndükleri ifade edildi.

Kaynak:Fanatik

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 12:28
  1. Aykut Kocaman
  2. Fenerbahçe
  3. Beşiktaş
  4. Ziraat Türkiye Kupası
  5. Olaylı derbi

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