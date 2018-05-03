Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Aykut Kocaman sahada! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi CANLI

Yarıda kalan derbinin ardından bugüne ertelenen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi son gelişmeleri aktarıyoruz...

03 Mayıs 2018 Perşembe 19:32
Aykut Kocaman sahada! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki rövanş maçı öncesinde Beşiktaş takımı sahaya çıkmama kararı almıştı...

Fenerbahçe ise maçın başlangıç saati olan 20:30'da rakibini bekleyecek.

Fenerbahçeli futbolcular kurallar gereği sahaya çıkacak ve 15 dakika sahada bekleyecek.

Öte yandan Beşiktaş bugün 18:00'de basına kapalı şekilde bir antrenman gerçekleştirdi. Sarı-Lacivertli ekibin de Siyah-Beyazlı takımın sahaya çıkmaması durumunda statta idman yapacağı öğrenildi.

19:39: Fenerbahçe'nin maça devam edecek 11'i: Volkan, Hasan Ali, Neustaedter, Skrtel, Mehmet, İsmail, Şener, Giuliano, Josef, Valbuena, Soldado.

19:30: Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması halinde Fenerbahçe, bugün yapmadığı antrenmanı Ülker Stadı'nda yapacak.

19:28 Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman sahaya çıktı.

19:17 Beşiktaş'ta akşam antrenmanı sona erdi, futbolcuların bir bölümü tesislerden çıkış yaptı.

19:07 Fenerbahçe kafilesi, Ülker Stadyumu'na ulaştı.

19:02 Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde Kayserispor maçına hazırlanıyor

18:46 Mete Kalkavan ve yardımcıları şu an itibariyle zemini kontrol etmek için sahaya çıktı.

18:39 Fenerbahçe kafilesi stada doğru hareket etti.

BEŞİKTAŞ ÇIKMAZSA HAKEM MAÇI BİR KEZ DAHA TATİL EDECEK

Fenerbahçe, rakibi kararını değiştirmese bile statü gereği sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler sahada belli bir süre bekledikten sonra, maçın hakemi Beşiktaş’ın sahaya çıkmaması gerçekçesiyle derbiyi bir kez daha tatil edecek.

İşte statü : Ziraat Türkiye Kupası Statüsü’nün maça çıkmama durumuyla ilgili verilecek cezaları düzenleyen ilgili maddesinin hükmüne göre siyah-beyazlı ekip bu durumda hükmen mağlup sayılacak. Organizasyondan ihraç edilecek Beşiktaş, gelecek sezon da Türkiye Kupası’na katılamayacak ve kupanın ticari haklarından elde edilen gelirin dağıtımıyla ilgili de talepte bulunamayacak.

Kupa statüsündeki 8. maddenin 1. hükmünde şu ifadeler yer alıyor: “Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Türkiye Kupası’nda yer alamaz. Ayrıca, Türkiye Kupası’nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz.”

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 19:32
  1. Kayseri
  2. Fenerbahçe
  3. Beşiktaş
  4. beşiktaş derbi
  5. beşiktaş mükmen mağlup
  6. derbi mükmen mağlup
  7. Süper Lig

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Haciz için gitti, silahlı saldırıya uğradı!
    1. Haciz için gitti, silahlı saldırıya..
    2. Tarihi dokusuyla Nebi (Peygamber) Camii
    3. Aykut Kocaman sahada!..
    4. Fenerbahçe yıllar sonra bir ilk peşinde!
    5. İslam’ın dördüncü kutsal şehri: Harar
    6. Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    7. Elif Jale Yeşilırmak altın madalya..
    8. İlhan Kesici'ye sert sözler! O kadar..
    9. Alaaddin Saral yakalandı
    10. Maça çıkmayan eski süper lig takımı..
    11. Bayat ekmeği israf etmeyin
    12. Kenya'da büyük facia! 100 kişi..
    13. Muharrem İnce bu sloganla yarışacak
    14. İBB Şişli'ye dev şehir parkı yapıyor
    15. Anjin sorununuz varsa bu yöntemleri..
    16. İşte CHP'den aday olmayacak vekiller!
    17. Mahmut Zübeyir Çetin genç aday adayı
    18. Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın..
    19. Halsizlik, ruh halinizi olumsuz..
    20. FETÖ'cü binbaşının alçak emri ortaya..
    Macron'dan savaş çıkaracak gaf: Lezzetli eşiniz...
    Macron'dan savaş çıkaracak gaf: Lezzetli eşiniz...
    Diriliş'e geri dönen Baycu Noyan tarihte kimdir? Nasıl öldü?
    Diriliş'e geri dönen Baycu Noyan tarihte kimdir? Nasıl öldü?
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!
    Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!
    Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!
    Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı