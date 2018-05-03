Aykut Kocaman sahada! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki rövanş maçı öncesinde Beşiktaş takımı sahaya çıkmama kararı almıştı...

Fenerbahçe ise maçın başlangıç saati olan 20:30'da rakibini bekleyecek.

Fenerbahçeli futbolcular kurallar gereği sahaya çıkacak ve 15 dakika sahada bekleyecek.

Öte yandan Beşiktaş bugün 18:00'de basına kapalı şekilde bir antrenman gerçekleştirdi. Sarı-Lacivertli ekibin de Siyah-Beyazlı takımın sahaya çıkmaması durumunda statta idman yapacağı öğrenildi.

19:39: Fenerbahçe'nin maça devam edecek 11'i: Volkan, Hasan Ali, Neustaedter, Skrtel, Mehmet, İsmail, Şener, Giuliano, Josef, Valbuena, Soldado.

19:30: Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması halinde Fenerbahçe, bugün yapmadığı antrenmanı Ülker Stadı'nda yapacak.

19:28 Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman sahaya çıktı.

19:17 Beşiktaş'ta akşam antrenmanı sona erdi, futbolcuların bir bölümü tesislerden çıkış yaptı.

19:07 Fenerbahçe kafilesi, Ülker Stadyumu'na ulaştı.

19:02 Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde Kayserispor maçına hazırlanıyor

18:46 Mete Kalkavan ve yardımcıları şu an itibariyle zemini kontrol etmek için sahaya çıktı.

18:39 Fenerbahçe kafilesi stada doğru hareket etti.

BEŞİKTAŞ ÇIKMAZSA HAKEM MAÇI BİR KEZ DAHA TATİL EDECEK

Fenerbahçe, rakibi kararını değiştirmese bile statü gereği sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler sahada belli bir süre bekledikten sonra, maçın hakemi Beşiktaş’ın sahaya çıkmaması gerçekçesiyle derbiyi bir kez daha tatil edecek.

İşte statü : Ziraat Türkiye Kupası Statüsü’nün maça çıkmama durumuyla ilgili verilecek cezaları düzenleyen ilgili maddesinin hükmüne göre siyah-beyazlı ekip bu durumda hükmen mağlup sayılacak. Organizasyondan ihraç edilecek Beşiktaş, gelecek sezon da Türkiye Kupası’na katılamayacak ve kupanın ticari haklarından elde edilen gelirin dağıtımıyla ilgili de talepte bulunamayacak.

Kupa statüsündeki 8. maddenin 1. hükmünde şu ifadeler yer alıyor: “Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Türkiye Kupası’nda yer alamaz. Ayrıca, Türkiye Kupası’nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz.”