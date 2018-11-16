Aykut Kocaman tekrar yuvaya döndü! Aykut Kocaman hangi takımla el sıkıştı?

1988 senesinde Fenerbahçe'ye transfer olan ve Fenerbahçe’de 3 defa Süper Lig gol kralı olarak büyük başarıya imza atan Aykut Kocaman, 2017 senesinde Fenerbahçe’nin teknik direktörü oldu. Fenerbahçe’den ayrılan Aykut Kocaman, Atiker Konyaspor ile el sıkıştı.

Atiker Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Selçuk Aksoy, "Aykut Kocaman ile prensipte anlaştık. Bu akşam ya da yarın resmi açıklamayı yapacağız." Açıklamasında bulundu.

Aykut Kocaman, 5 Nisan 1965 tarihinde Sakarya'da dünyaya geldi.

Profesyonel futbol kariyerine 1984 senesinde Sakaryaspor'da başlayan Kocaman, bu takımda 52 maça çıkmış ve 35 gol atmıştır. Ardından 1988 senesinde Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve bu takımda 3 defa Süper Lig gol kralı olarak büyük başarıya imza atmıştır. 1988-1996 yılları arasında çıktığı 215 maçta 140 gol bulmuştur.

1996 yılında İstanbulspor'a transfer olan Kocaman, 1996-2000 yılları arasında İstanbulspor'da oynamış, burada forma giyidiği 81 maçta 37 gol bulabilmiştir. Aykut Kocaman, futbolcu olarak çıktığı 348 maçta 212 gol bulmuştur. 2000 senesinde İstanbulspor'da futbolculuk kariyerini sonlandıran Kocaman, teknik direktörlük kariyerine de 2000 senesinde İstanbulspor'da başlamıştır.

Aykut Kocaman'ın teknik direktörlük kariyeri

2000-2004 yılları arasında İstanbulspor'u çalıştıran Kocaman, 2004 senesinde Malatyaspor'u çalıştırmıştır. 2005-06 sezonunda Konyaspor'a geçen Kocaman, 2006-09 yılları arasında da Osmanlıspor'un teknik direktörlüğünü üstlendi.

2010-13 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran tecrübeli teknik adam, çıktığı 114 maçta 66 galibiyet, 21 mağlubiyet ve 23 beraberlik elde etmiştir. 2014-15 sezonunda Konyaspor'u çalıştırmaya başlamış, 2017 senesinde tekrar Fenerbahçe'ye dönene kadar bu görevini devam ettirmiştir.

2017 senesinde Fenerbahçe Aykut Kocaman ile tekrar anlaştığını "Yuvana hoş geldin Aykut Kocaman" sloganıyla duyurmuştur. Aykut Kocaman evli ve iki çocuk babasıdır.