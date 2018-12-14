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Aykut Kocaman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

14 Aralık 2018 Cuma 10:15
Aykut Kocaman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı


KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kocaman, kulüp tesislerindeki ofisinde gerçekleştirilen oylama öncesi, AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Elif Öztürk'ün "Kahraman itfaiyeci" fotoğrafını oylayan Kocaman, yaşam kategorisinde ise oyunu İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" fotoğrafına verdi.

Kocaman, spor kategorisinde ise oyunu yine Elif Öztürk'ün fotoğraflarından birisi olan "Pehlivanlar" fotoğrafına kullandı.

Fotoğrafların olağanüstü güzel olduğunu ifade eden Kocaman, emeği geçen AA çalışanlarını kutladı.

Kocaman, her yıl katıldığı oylamada AA muhabirlerinin çektiği fotoğraf karelerini keyifle, uzun uzun incelediğini ve fotoğraflar arasında kararsız kaldığını söyledi.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 10:15
  1. "Yılın Fotoğrafları" oylaması
  2. Ali dede ve kedisi
  3. Anadolu Ajansı
  4. Atiker Konyapor
  5. Kahraman itfaiyeci
  6. pehlivanlar

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