0553 313 94 23

Ayın şoförüne ödülünü Başkan Atay verdi

Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi tarafından her ay düzenli olarak verilen ayın şoförü ödülünü bu ay Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay verdi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 10:22
Ayın şoförüne ödülünü Başkan Atay verdi

Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi tarafından her ay düzenli olarak verilen ayın şoförü ödülünü bu ay Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay verdi.


Aydın Son Durak tesislerinden düzenlenen ayın şoförü ödülünün bu ayki konuğu Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay oldu. Aydın’da Mayıs ayının şoförü seçilen Fevzi Karaçivi ödülünü Atay’ın elinden aldı.


Yaklaşık 30 yıldır kooperatif bünyesinde çalışan şoför Karaçivi’yi tebrik eden Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, “Fevzi ağabeyimiz şehir içi toplu taşıma hizmeti başladığından beri aramızda. Artık son birkaç ayı kaldı. Emekliliğe yaklaşıyor. Uzun yıllar aramızda hizmet verdi. Bugüne kadar bize hiçbir şikâyet getirmeden çalışmalarını sürdürdü. Kendisini tebrik ediyorum. Bundan sonraki yaşantısında başarılar diliyorum” dedi. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ise “Bu tür ödüllerin anlamı sadece bir şilt vermekten, bir hediye vermekten daha fazla bir anlam ifade ediyor. Bu tür faaliyetlerin sonucunda verilecek olan bu tür ödüller, insanların daha doğru, daha dürüst, daha anlayışlı hizmet etmesine yarayacaktır. Bu ödülü alabilmek için herkesin bir çaba içerisinde olduğunu fark ediyorsunuz. Herkes de bu ödülü almak için daha düzgün çalışacaktır. Fevzi Bey’e teşekkür ediyoruz. Yaşı itibarıyla da gençlere iyi bir örnek oluyor. Bunun için de ayrıca kutluyorum” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 10:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Belçika, terör örgütüne üye kazandırma ve farklı ülkelerdeki eğitim kamplarında faaliyet gösterme suçlamasıyla 2 PKK'lı teröristi tutukladı
    1. Belçika, terör örgütüne üye kazandırma..
    2. Varank: Gayemiz çocuklarımızı bilim ve..
    3. Çeşmeli öğrenciler ’tasarruflarıyla’..
    4. GRAFİKLİ - Genelkurmay çatı davasında..
    5. "Bahreyn Çalıştayı'nda toplayacakları..
    6. İhracat artışında bölgelerin şampiyonu..
    7. Altın Emlak temsilcileri buluştu
    8. Büyükşehir’den ekskavatör ihalesi
    9. Bu tarif damaklarınızı şenlendirecek:..
    10. Rus isimden ortak S-400 üretimi..
    11. Bayram Malkan ‘Avrupa Oyunları’nda
    12. Pekcan: "Döviz kredisi cinsinden Türk..
    13. İstanbul turizmine kruvaziyeli destek
    14. Süper Lig'de en çok bileti Trabzonspor..
    15. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Türk..
    16. "YKS tercih kılavuzunu bu hafta..
    17. Yılın en uzun gününde Piazza’da..
    18. Türk şirketleri, "nakitsiz topluma"..
    19. Önce itiraf etti sonra inkarı seçti
    20. Ormanın içindeki "gizli cennet"..
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz