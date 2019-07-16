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Ayın şoförüne ödülünü Aydın Forum AVM müdürü Kabakçı verdi

Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi tarafından her ay düzenli olarak verilen ayın şoförü ödülünü bu ay Aydın Forum Alışveriş Merkezi Müdürü Ali Kabakçı verdi.

16 Temmuz 2019 Salı 11:50
Ayın şoförüne ödülünü Aydın Forum AVM müdürü Kabakçı verdi

Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi tarafından her ay düzenli olarak verilen ayın şoförü ödülünü bu ay Aydın Forum Alışveriş Merkezi Müdürü Ali Kabakçı verdi.


Aydın Son Durak Tesisleri’nde düzenlenen ayın şoförü ödülünün bu ayki konuğu Aydın Forum AVM Müdürü Ali Kabakçı oldu. Aydın’da Haziran ayının şoförü seçilen Mehmet Tulumbacı ödülünü Kabakçı’nın elinden aldı.


Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, ödül töreninde yaptığı konuşmada, 2 önce şehit düşen 3 kahraman Türk askerini ve tüm şehitleri saygı ve rahmetle andığını belirterek, “ Bu ayki örnek şoförümüz Mehmet Tulumbacı kardeşimiz. Tulumbacı üniversite mezunu okumuş bir şoförümüz. Babadan şoför oldu. 7 yıldır aramızda. Yolcularımıza karşı nazik davranışlarından dolayı bu ayki örnek şoförümüzü Mehmet Tulumbacı olarak belirledik. Kendisine uzun yıllar kazasız belasız bu mesleği icra etmek nasip olur dileğinde bulunuyoruz” dedi.


Forum Alışveriş Merkezi Müdürü Ali Kabakçı, bu davet için Kooperatif Başkanı Okan Yalçın’a teşekkür ederek, “Bu ayın örnek şöförü seçilen arkadaşımıza başarılarının devamını dilerim, hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.


Aydın Şoförler Odası başkanı Semih Özmeriç ise, “Bende arkadaşımızı tebrik ediyorum. Kalite her gün yükseliyor. Buna hepimiz şahit oluyoruz. Ben özellikle kooperatifimize ve çalışan arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özelikle trafik kurallarına uymak ve bunu saygıyla birleştirmek çok önemli “dedi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:50
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