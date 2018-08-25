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Ay'ın kartpostallık görüntüsü kamerada

İstanbul'da dün akşam oluşan tam Ay'ın mest eden doğuşu kameralar böyle yansıdı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 11:35

Özellikle yaz akşamlarında kentin birçok noktasından “Tam Ay” olarak görülen Ay'ın doğuşu kameralar tarafından kaydedildi. Parçalı bulutlu akşamda, Ay'ın bulutların arasından doğuşu görenleri mest etti. Ay'ın etkileyen doğuşu, montaj aşamasında uygulanan hızlandırma tekniği ile kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Tam Ay'ın güneş ışınlarının kendisine yansıması ile oluşan sarımtırak görüntüsü de görüntüler arasında yer aldı.  

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 11:35
  1. Tam Ay
  2. kartpostallık ay

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