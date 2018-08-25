Ay'ın kartpostallık görüntüsü kamerada

Özellikle yaz akşamlarında kentin birçok noktasından “Tam Ay” olarak görülen Ay'ın doğuşu kameralar tarafından kaydedildi. Parçalı bulutlu akşamda, Ay'ın bulutların arasından doğuşu görenleri mest etti. Ay'ın etkileyen doğuşu, montaj aşamasında uygulanan hızlandırma tekniği ile kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Tam Ay'ın güneş ışınlarının kendisine yansıması ile oluşan sarımtırak görüntüsü de görüntüler arasında yer aldı.