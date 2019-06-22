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Ayı saldırısına uğrayan yaralı dağcı helikopterle böyle kurtarıldı

Tunceli’de ayınınkayalıklardan aşağı iterek ayağının kırılmasına neden olduğu dağcının jandarmaya ait helikopterlerle kurtarılma anı kameralara yansıdı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 13:32
Ayı saldırısına uğrayan yaralı dağcı helikopterle böyle kurtarıldı

Tunceli’de ayınınkayalıklardan aşağı iterek ayağının kırılmasına neden olduğu dağcının jandarmaya ait helikopterlerle kurtarılma anı kameralara yansıdı.


Edinilen bilgiye göre,dün Orta Doğu Arama-Kurtarma, Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (ORDOS) üyesi 4 kişilik profesyonel dağcı grubu, Ovacık ilçesi Mercan Kayalıkları Kepir Sırtları bölgesinde rota belirlemek için tırmanış gerçekleştirdi. Bu sırada dağcı grubu bir ayının saldırısına uğradı. Saldırıda dağcılardan Serhan Poçan aldığı darbe ve düşme sonucu ayağından yaralandı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine Vali Tuncay Sonel’in talimatıyla bölgeye jandarmaya ait kobra ve Skorskytipi helikopterler sevk edildi. Yaralı dağcı ve arkadaşları helikopterlerle alınarak Tunceli Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan dağcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada da," Ovacık İlçesi Kepir Sırtları Bölgesine fotoğraf çekmek ve gezmek maksadıyla giden 4 kişilik dağcılık grubu ayı saldırısına uğramış, ayı saldırısı sonucu Serhan Poçan’ın kayalıklardan düşme neticesinde sağ ayağından yaralandığı bilgisi alınmıştır.


Bölgenin dağlık ve kayalık olmasından dolayı karadan ya da araçla tahliye imkanı olmadığından yaralanan şahıs İl Jandarma Komutanlığımızca 2 Kobra tipi helikopter eşliğinde, 1 skorsky tipi helikopter ile bölgeden tahliye edilerek Tunceli Devlet Hastanesi’ne getirilmiş vetedavisine başlanılmıştır"denildi.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 13:32
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