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Ayı saldırısına uğrayan dağcı yaralandı, askeri helikopter yetişti

Tunceli’de tırmanış için rota belirleyen profesyonel dağcı grubuna ayı saldırdı.

21 Haziran 2019 Cuma 18:44
Ayı saldırısına uğrayan dağcı yaralandı, askeri helikopter yetişti

Tunceli’de tırmanış için rota belirleyen profesyonel dağcı grubuna ayı saldırdı. Ayı saldırısında yaralanan bir dağcı, jandarmaya ait Skorsky tipi helikopter kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, Orta Doğu Arama-Kurtarma, Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (ORDOS) üyesi 4 kişilik profesyonel dağcı grubu, Ovacık ilçesi Mercan Kayalıkları bölgesinde rota belirlemek için tırmanış gerçekleştirdi. Bu sırada dağcı grubu bir ayının saldırısına uğradı. Saldırıda dağcılardan Serhan Poçan aldığı darbe ve düşme sonucu yaralandı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine Vali Tuncay Sonel’in talimatıyla bölgeye jandarmaya ait Skorsky helikopter sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı dağcı daha sonra helikopterle Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı dağcı ve yanındaki arkadaşı helikopterden indirilmeleri esnasında Skorsky pilotlarına el sallayarak teşekkür etti. Poçan’ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Ayı aşağı doğru itti


Olayla ilgili bilgi veren dağcılardan Ömür Birler, "4 arkadaş inişteyken ayı birden kovuktan çıkarak önümüzdeki arkadaşa saldırdı. Onu aşağı doğru itti. Düşmenin etkisiyle parçalı kırık oluştu. Can tehlikesi yok. Her şey yolunda." dedi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 18:44
  1. doğa

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