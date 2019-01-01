0553 313 94 23

Ayhan Yılmaz kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Büyükşehir ve ilçe başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları listesine göre AK Parti Pursaklar belediye başkan adayı Ayhan Yılmaz oldu. Ayhan Yılmaz'ın Pursaklar belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Ayhan Yılmaz kimdir? Ayhan Yılmaz nereli ve kaç yaşında? Ayhan Yılmaz hangi görevde bulunmakta? soruları araştırılıyor

01 Ocak 2019 Salı 16:47
Ayhan Yılmaz kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Büyükşehir ve ilçe başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları listesine göre AK Parti Pursaklar belediye başkan adayı Ayhan Yılmaz oldu. Ayhan Yılmaz'ın Pursaklar belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Ayhan Yılmaz kimdir? Ayhan Yılmaz nereli ve kaç yaşında? Ayhan Yılmaz hangi görevde bulunmakta? soruları araştırılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan,  AK Parti'nin Pursaklar ilçesi başkan adayı olarak Ayhan Yılmaz'ı açıkladı. Peki Ayhan Yılmaz kimdir? İşte ayrıntıları...

Ayhan Yılmaz Kimdir?

Aslen Ankara Çubuklu olan Ayhan Yılmaz 1963 yılında Altındağ'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. 1979 yılında lisans eğitimi için Mısır'a gitti. el-Ezher Üniversitesinde İslam Hukuku alanında öğrenim gördü. Ardından Medine İslam Üniversitesine geçiş yaptı ancak mücbir sebeplerden dolayı eğitimini tamamlayamadan zorunlu dönüş yaptı. Lise yıllarında Milli Türk Talebe Birliği'nde görev alan Ayhan Yılmaz, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler aldı. Siyasi hayatına Refah Partisi'nde başlayan Yılmaz sırasıyla, Refah Partisi İl Yönetim Kurulu üyesi, Fazilet Partisi İl Başkan Yardımcısı, Ankara Büyükşehir Belediyesi FP Grup Başkan Vekili, 3 dönem Ankara Büyükşehir Belediyesi Ak Parti Grup Başkan Vekili, 2 dönem Ak Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı, 5 seçimde Ankara İl SKM başkanı olarak görev aldı. Evli ve 4 çocuk babası olan Ayhan Yılmaz iyi derece Arapça bilmektedir ve ticaret ile uğraşmaktadır.

7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Adalet ve Kalkınma Partisi 25. Dönem milletvekili adayıdır.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 16:47
  1. yerel seçim 2019
  2. ak parti seçim 2019
  3. seçim
  4. seçim bürosu
  5. Siyaset ayarlı operasyon
  6. Gündem
  7. Ankara pursaklar ilçe başkan adayı 2019
  8. pursaklar
  9. pursaklar belediye başkan adayı
  10. Ak parti pursaklar belediye başkan adayı ayhan yılmaz
  11. pursaklar 2019 ayhan yılmaz
  12. Ak parti 2019 seçim pursaklar
  13. Ak parti pursaklar belediye başkanı kim
  14. Ayhan yılmaz kim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sudan’da kamu sektöründe çalışanların maaşlarına zam yapılacak
    1. Sudan’da kamu sektöründe çalışanların..
    2. Ankara'da korkutan patlama!
    3. FETÖ'den kesinleşmiş hapis cezası..
    4. Eski askeri lise öğrencileri FETÖ'den..
    5. "Kızım, evimiz yandı nereye gideceğiz?"
    6. Marmarabirlik'te zeytin alımı sona erdi
    7. Ayhan Yılmaz kimdir?
    8. Afganistan'da çatışma: Taliban üyeleri..
    9. AK Parti Ankara Aday Tanıtım Toplantısı
    10. "KDV indirimi yıl boyunca devam etmeli"
    11. Trump'tan ilginç yeni yıl mesajı!..
    12. Düzce'de 3 katlı ahşap evin yanması
    13. AK Parti Ankara Aday Tanıtım Toplantısı
    14. Hala elinizde bu para varsa... Aman..
    15. Erdoğan, Ankara'da İttifak adaylarını..
    16. Trump'ı zora düşürecek haber! '22..
    17. AK Parti Malatya ilçe belediye başkan..
    18. Tekirdağ'da ürküten manzara! Gören..
    19. AK Parti Ankara Aday Tanıtım Toplantısı
    20. AK Parti'nin "Ankara adayları" açıklandı
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    'Oylar çalındı' yalanını ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    'Oylar çalındı' yalanını ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi

    Günün Karikatürü

    1 Ocak 2019
    Ajana bir kıyak daha
    Ajana bir kıyak daha
    ABD şokta! Dolar 5 yıl sonra ilk kez...
    ABD şokta! Dolar 5 yıl sonra ilk kez...