Ayhan Teltik kimdir? Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü kimdir?

Ayhan Teltik, 1975 Gaziantep doğumlu olup aslen Kahramanmaraş Göksun’ludur. İlk ve Ortaokulu öğrenimini Gaziantep, Lise öğrenimini Kilis’te tamamladı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği bölümünden 1997 yılında mezun oldu. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi alanında yüksek lisans yaptı. İlk görev yeri olan Kayseri Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Matematik öğretmeni olarak göreve başladı. Kayseri Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi ve Kayseri Mustafa Eraslan Lisesinde idarecilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 7 yıl Bakanlık Müfettişi olarak görev yaptı. 2014 yılından bu yana Kayseri Maarif Müfettişleri Koordinatörü Yardımcılığı ve Maarif Müfettişleri Koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuştur.

25/12/2021 tarihinden itibaren Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Ayhan Teltik evli ve iki çocuk babasıdır.