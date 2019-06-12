0553 313 94 23

Ayhan: "Sinop plansız hale gelmiş durumda"

Sinop’un imar planına yönelik, Sinop Çevre Dostları Derneği tarafından yapılan iptal talebi Samsun 1.

12 Haziran 2019 Çarşamba 16:33
Ayhan: "Sinop plansız hale gelmiş durumda"

Sinop’un imar planına yönelik, Sinop Çevre Dostları Derneği tarafından yapılan iptal talebi Samsun 1. İdare Mahkemesi, yapılan son değişikliklerle, 2016 yılında kabul edilen Sinop imar planı iptal edildi. Konuyla ilgili Sinop Belediye Meclisi toplantı gerçekleştirerek ilk adımı attı.



"Sinop plansız hale gelmiş durumda"


Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz ay Samsun 1. İdare Mahkemesi kararıyla son yapılan revize imar planlarımız iptal olmuştu. Bu vesileyle şu anda bütün Sinop plansız hale gelmiş durumda. Mahkeme kararı ile iptal olduktan sonra bizim meclis kararı almamız gerekiyordu. Dün ilk belediye meclis toplantımızı gerçekleştirdik. Bu konu ile ilgili ve yeni imar planı yapılması kararı aldık. Bu kararla birlikte yeni imar planını yapmak için adım adım ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.



“3 adet planımız var”


Belediye Başkanı Ayhan şöyle devam etti: “Çevre ve Şehircilik Bakanlığında bekleyen 1/25 binlik revizyonu ile ilgili talebimiz var. 3 madde üzerine kurulu itirazımız var. Bu talebin de bu süreçte yerine getirilip bu revizyon planının da gerçekleştirilmesi ve koruma amaçlı imar planımızın da gerçekleştirilmesi ile birlikte bu 3 planı üst üste koyarak Sinop’un bir daha imar planı tadilatına gerek kalmayacağı, sağlıklı bir imar planıyla Sinopluları buluşturmayı ümit ediyoruz."



“İmar planı düzenlemesi en az 1 yıl sürecek”


Yeni imar planı sürecinin çok titizlikle yapılması gereken çalışma olduğunu ifade eden Barış Ayhan, "En az 1 yıl süreceğini tahmin ediyoruz. İstinaf mahkemesine itiraz ettik. Bu itiraz neticesinde eğer Samsun 1. İdare Mahkemesinin almış olduğu karar bozulmuş olursa eski imar planımıza kavuşacağız. Mahkeme bu kararı bozsa bile biz belediye olarak Sinop’a yeni imar planı yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Biz yine de imar planı yapmamız için atmamız gereken adımları atacağız. Amacımız yeni imar planı tamamlanana kadar vatandaşlarımızın mağdur olmamasını sağlamak” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 16:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sınav kaygısına iyi gelecek 10 öneri
    1. Sınav kaygısına iyi gelecek 10 öneri
    2. Pendik’te su basan alt geçit havadan..
    3. Döviz kurları
    4. Irak Bahreyn'deki çalıştaya katılmayacak
    5. Gebele yaz uyarısı
    6. Van semalarında duygulandıran Türkiye..
    7. İBB çalışanlarından medyada yer alan..
    8. Başkentte cinsel içerikli ürün..
    9. ‘Geleceğim Mesleğim’ konferansı
    10. Çalıştıkları iş yerini soymaya..
    11. Sason’da bal üreticileri yüksek..
    12. Petrol çıkarma tesisinde patlama! İşte..
    13. İl Ekonomi Toplantısı yapıldı
    14. Dikkat gök gürültülü yağış geliyor
    15. CHP'li adayı inkar etmişti... İşte..
    16. Kilis’te"mücbir sebep" hali sona erdi
    17. Komiser yardımcılığına geçiş sınavına..
    18. Canik’te yaz kursları kayıtları başladı
    19. Elazığ’da tren kazası: 1 ölü, 2 yaralı
    20. İnegöl’de yakayı ele verdiler
    21. Hrant Dink cinayeti davası
    22. Bar Rafaeli, Antalya'da podyuma çıktı
    23. Ali Hamaney'in yerine kim gelecek? Ali..
    24. Irak alımı durdurdu! Kolisi 5 liraya..
    25. Vicdan yoksunları sonunda bunu da..
    26. Bitlis’te 35 Kıbrıs gazisine ‘Milli..
    27. Mısır'da trafik kazası: 12 ölü
    28. Türk Kızılay’ından Selçuklu..
    29. Mersin'de üniversiteli genç kızın..
    30. Polisi öldüren zanlı yakalandı
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Savcı Sayan anket sonuçlarını açıkladı!
    Savcı Sayan anket sonuçlarını açıkladı!
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!