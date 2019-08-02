Ayhan, "Kadınlar toplumun yapılanmasına ışık tutacaktır"

Medeniyet Derneği Balıkesir Kadın Buluşmaları kapsamında Kadın Komisyonu Başkanı Saliha Ayhan tarafından ’Kadın ve Medeniyet’ konulu konferans düzenlendi.

Balıkesir Öğretmenevinde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını Balıkesir Medeniyet Derneği Kadın Komisyonu Başkanı Esengül Yıldırım yaptı, Yıldırım açılış konuşmasında, "Medeniyet Derneği olarak bizim medeniyet anlayışımız Mehmet Akif’in dizelerinde geçen tek dişi kalmış canavar değil, İslam’ın kadim ve tarihe sığmayan anlayışıdır. Bu anlayışla kadın buluşmalarında amaç alanlarında başarılı kadınlarla bir araya gelerek dertleşeceğiz. Memleketimiz için dertlendiğimiz evlatlarımız için fikir geliştirmek, projeler üretmek, islami değerlere bağlı nesiller yetiştirerek, geliştirmek ve sonuca ulaşmaktır. İnanıyorum ki Rabbimin izniyle ektiğimiz tohumlar yeşerecek, filizlenecek ve yepyeni nesillerde sizleri ve bizlerin işleri olacaktır. Haydi Bismillah. Kadın buluşmalarının programına ilk günkü aşkla, heyecanla Bismillah diyerek başlıyoruz" şeklinde konuştu.

Ayhan, " Programlarımız kadınlara her daim açıktır"

Yıldırım’ın açılış konuşmasından sonra kürsüye gelen Medeniyet Derneği Kadın Komisyonu Başkanı Saliha Ayhan, "Medeniyet Derneği Balıkesir temsilciliği kısa bir süre önce kurulmasına rağmen birbirinden değerli ve kıymetli hizmetleri Balıkesir’de hayata geçirmeyi başardı.Medeniyet derneği 2012 yılında İstanbul Fatih’te bir grup genç arkadaşın bir araya gelerek Tamamen sivil ve tamamen bu coğrafyanın değerlerinden istifade etmek isteyen gençler tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden bugüne kadar fikir düşünce siyaset İktisat ve kültür sanat Alanında çok kıymetli buluşmalar Etkinlikler ve neşriyatlar üretmiş yapmış olduğu projelerle gençlik Spor bakanlığı kültür bakanlığı gibi Kamu kurumlarından destek almış ve takdir görmüştür. Bu bağlamda yaklaşık bir yıl öncesine kadar kadınlara dönük özel bir çalışma yapılmasa da programlarımız kadınlara her daim açıktı. İstanbul kadın buluşmaları başlığı altında alanında uzman akademisyen sanatçı ilim ve bilim İnsanı gazeteciler televizyon programcıları gibi birçok alandan uzman ismi misafir ederek kadim medeniyet değerlerimiz üzerine söyleşiler yapma fırsatı bulduk" dedi.

Ayhan, "Kadınlar toplumun yapılanmasına ışık tutacaktır"

Ayhan konuşmasının devamında, "Medeniyet Derneğimizin temelinde fikir ve düşünce dinamiklerimiz yer almaktadır. Zira düşünce olarak kavrayamadığımız bir medeniyeti somut nesneler üzerinden yürütebilmenin imkanı yoktur. İşte tüm bu idealleri gerçekleştirmek için yola çıkmış, iman, amel, samimiyet, ahlak, fazilet ve erdemi kuşanmaya çalışan kişilerin bir araya gelerek oluşturduğu dayanışma ve birlikteliğe biz Medeniyet Derneği diyoruz. Bu bağlamda bizler medeniyet derneği olarak inanıyoruz ki toplumumuzun dönüşümü güçlü kadın güçlü aile güçlü birey güçlü devlet anlayışı ile ihya olacaktır. Derneğimizin kapısı ahlak ve maneviyat çizgisinde Hassasiyet taşıyan, Biraz önce sizlerle paylaştığım değerleri kendini bir yol gösterici bir ışık olarak tayin eden tüm kardeşlerimize açıktır. Gelecek neslin ihyasında kadın Anne olarak, eş olarak ahlaki yapısının güçlü kılınmasına güçlü bir birey olarak toplumun yapılanmasına ışık tutacaktır. Fert fert Anadolu’yu ilmek ilmek işleyecek sosyal ve kültürel alanda çalışmalar yapıp siyasi ve iktisadi alanda ahlak değerlerimiz üzerine yeni bir toplumu inşa edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kadın ve Medeniyet toplantısına Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın eşi Pelin Orkan ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’nın eşi Cemile Avcı, Kadem Başkanı Zeliha Kahraman, Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mehmet Narlı’nın eşi Bedia Narlı, Karesi ve Altıeylül Kent konseyinin bayan üyeleri, bayan muhtarlar, siyasette öne çıkmış bayanlar ile başarılı iş kadınları katıldı.

Balıkesir Medeniyet Derneği Başkanı Esengül Yıldırım, konuşmalar sonrası Kadın Komisyonu Başkanı Saliha Ayhan’a günün anısına plaket vererek, teşekkür etti. Program sonunda konuşmacılar ve protokol üyeleri günün anısına fotoğraf çektirdiler.