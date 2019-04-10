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Ayhan Avcı Milli Takımı antre edecek

Bellona Kayseri Basketbol takımı antrenörü Ayhan Avcı, U20 Ümit Kız Milli takımı antre edecek.

10 Nisan 2019 Çarşamba 12:20
Ayhan Avcı Milli Takımı antre edecek

Bellona Kayseri Basketbol takımı antrenörü Ayhan Avcı, U20 Ümit Kız Milli takımı antre edecek.


Türkiye Basketbol Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programı içerisinde yer alan U20 Ümit Kız Milli takımı, 20 Nisan 2019 günü kampa girecek. 2019 Ümit Kızlar Avrupa Şampiyonasına hazırlanan U20 Ümit Kız Ay-Yıldızlılar, İstanbul’da başantrenör Eşref Ayhan Avcı yönetiminde 24 Nisan Çarşamba gününe kadar hazırlıklarını sürdürecek.


Yıllardır Bellona Kayseri Basketbol takımının başantrenörlüğünü yapan Eşref Ayhan Avcı için kulüpten tebrik mesajı yayınlandı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bellona Kayseri Basketbol ailesi olarak hocamız Eşref Ayhan Avcı’yı tebrik ediyor, görevi başında nice başarılar temenni ediyoruz" denildi.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 12:20
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