Aygün Aydın kimdir? Aygün Aydın nereli? Aygün Aydın ne iş yapıyor?
Aygün Aydın kimdir? sorusu araştırılıyor. Aygün Aydın, arama motoru Google trendler listesinde en üst sıralarda yer almasından sonra Aygün Aydın nereli? Aygün Aydın kaç yaşında? Aygün Aydın ne iş yapıyor? Aygün Aydın oynadığı diziler hangileri? soruları da sorulur oldu. İşte Hakan Sabancı ile gündeme gelen Aygün Aydın’ın hayatı.
Aygün Aydın 1995 İstanbul doğumludur. Beykent Üniversitesi Tv Haberciliği ve Programcılığı bölümünde okudu. Ravi İncigöz ve Mustafa Ceceli’nin “Şeker” klibinde oynamıştır. Rezil sahneleriyle dolu olan toplum tarafından büyük bir eleştiri konusu olan sözde dizi Bay Yanlış’ta da oynayan Aygün Aydın, burada Şebnem karakteri oynamıştır. Aygün Aydın hangi dizilerde oynadı? Aydın, Kırmızı Oda, Bay Yanlış, Menajerimi Ara, Yasak Elma, Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi dizilerde rol aldı.
Hakan Sabancı ile yaşadığı sorunlar nedeniyle davalık olan Aygün Aydın'a üç gün hapis cezası verilmişti. Cezaevinden çıktığı gün Hakan Sabancı'ya yönelik ağır eleştirilerde bulunmuştu.