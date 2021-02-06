Aygün Attar kimdir?

Prof. Dr. Aygün Attar 16 Nisan 1962'de Azerbaycan Kubadlı'da dünyaya geldi. Attar, 1986 yılında Bakü Devlet Üniversitesi'nden mezun oldu. 1994 yılında doçent olan Attar, 2003 senesinde profesör oldu.

Aygün Attar 2007-2010 yılları arasında Giresun Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı yaptı. Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi dekanlığı görevini de yürütmüş olan Attar 28 Mart 2012 tarihinde Giresun Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı.

Türkiye ve Jeopolitik, Türk-Ermeni İlişkileri, Yakın dönem Orta Asya Tarihi, Transkafkasya Tarihi, Genel Türk Tarihi, Rusya Tarihi, Yakın dönem Orta Doğu Tarihi ve Dış Türkler konularında uzmanlaşmıştır. Aygün Attar; Rusça, İngilizce ve Farsça dillerini iyi derecede bilmektedir.

Azerbaycan doğumlu Attar, 2019'da Türkiye Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı görevine getirildi. Askeri Tarih Komisyonu, Avusturya Türk Bilim Ofisi ve Dünya Türkleri Kongresi üyesi Attar, evli ve üç çocuk annesi.