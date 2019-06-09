Aygün Ailesi’nin acı günü Zonguldak’ın tanınmış ailelerinden Aygün Ailesi’nin ferdi olan Namık Aygün yaşamını yitirdi.

Zonguldak’ın tanınmış ailelerinden Aygün Ailesi’nin ferdi olan Namık Aygün yaşamını yitirdi. Aygün, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Türk Kızılay Derneği Zonguldak Şubesi Eski Başkanı Nihat Aygün’ün kardeşi, AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen’in yakın akrabası olan Namık Aygün, yaşamını yitirdi.

Bir süredir hastanede hastalık sebebiyle tedavi gören Namık Aygün’ün cenazesi Kilimli ilçesi Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Aygün’ün cenazesine çok sayıda seveni katılırken, yakınları cenazede gözyaşı döktü.

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