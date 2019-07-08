Aygır Gölü'ne 50 bin yavru sazan bırakıldı Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarının Balıklandırılması" projesi kapsamında Adilcevaz ilçesinde Aygır Gölü'ne 50 bin yavru sazan balığı bırakıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Aygır Gölü'ne 50 bin yavru sazan balığı bırakıldı. Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarının Balıklandırılması" projesi kapsamında Adilcevaz'daki Aygır Gölü'ne 50 bin yavru sazan balığı bırakıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ülkemiz su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altındaki türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele dayalı balıklandırma metodunun uygulanması amacıyla Bakanlığımızca yürütülen Su Kaynaklarının Balıklandırılması projesinin 2019 yılıüretim ve balıklandırma programı kapsamında Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce üretimi gerçekleştirilen 50 bin yavru sazan bağlı Adilcevaz'daki Aygır Gölü'ne bırakılmıştır."







Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.