Aygan’a İsveç’te sıkı koruma

Aygan, kendisine yönelik şüpheli bazı girişimler üzerine İsveç polisinin koruma tedbirlerini artırdığını ifade etti. Aygan, bundan sonra yapacağı açıklamaların kimilerini endişelendirdiğini belirterek, hayatı pahasına da olsa bildiklerini anlatmaya devam edeceğini söyledi. Daha önce defalarca basına açıklamalarda bulunmasına rağmen herhangi bir sorunla karşılaşmadığını dile getiren Abdülkadir Aygan, savcılara verdiği resmi ifadeden sonra arabasının benzin deposunun kimliği belirsiz kişilerce boydan boya yarıldığı bilgisini verdi. Hafta sonunda da gece saat 02.00’de kapısına gelen sırt çantalı bir kişinin ‘Sigara alır mısınız?’ diye sorduğunu ifade eden Aygan, bu şüpheli olaylar üzerine İsveç makamlarını bilgilendirdiğini söyledi. Kendisine tahsis edilen özel koruma görevlisini o gün izinli olduğunu belirten Aygan, şüpheli olayları ciddiye alan İsveç polisinin koruma tedbirlerini artırdığını dile getirdi. Allah’tan başka kimseden korkmadığını ifade eden Aygan, “İsterlerse arabamı havaya uçursunlar, doğru bildiğim yoldan şaşıramayacaklar beni” diyerek savcıların sorularına cevap vermeyi sürdüreceğini söyledi. Bundan önceki röportajlarında alt kademedeki bazı yetkililere dair açıklamalarda bulunduğunu ama bundan sonra dönemin Başbakan ve Cumhurbaşkanına, Genelkurmay Başkanı ve Olağanüstü Hal Bölge Valisine kadar bir dizi açıklamalarda bulunacağını deklare ettiğini hatırlatan Aygan, “Bu son açıklamalarım, tabii ki daha çok rahatsız edecektir birilerini, ben bu tür girişimler de bekliyordum. Ama Allah’ın verdiği canı Allah alır. Diğerlerinin çabaları beyhudedir” diye konuştu. Türkiye’deki savcılardan gelen soruların cevaplanmasına devam edilmesi için henüz yeni bir tarih verilmediğini belirten Aygan, avukatından aldığı bilgiye göre; ekim ayının sonlarına doğru kendisini tekrar çağırabileceklerini bildirdi.



SORULAR, FAİLİ MEÇHULLER ÜZERİNE



Savcılardan gelen soruların büyük ve hacimli bir dosya halinde olduğunu ve detaylı kroki ve açıklamaları da içerdiğini belirten Aygan, soruların içeriğine dair de bazı ipuçları verdi. Sorguda öncelikle PKK örgütü içindeki görevlerine dair soruların yöneltildiğini ve ardından JİTEM’li yıllara ait sorulara geçildiğini aktaran Aygan, ağırlıklı olarak da faili meçhuller üzerinde durulduğunu iletti.