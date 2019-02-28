Ayfer Yılmaz kimdir nerelidir? Ayfer Yılmaz İYİ Parti Mersin adayı

Ayfer Yılmaz İYİ Parti Mersin Büyükşehir belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Ayfer Yılmaz'ın kim olduğu araştırılıyor. İYİ Parti'den Mersin adaylığı YSK tarafından reddedilen Burhanettin Kocamaz "İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Devlet eski bakanı Ayfer Yılmaz olacak, kendisini destekliyorum" açıklaması yaptı.

Ayfer Yılmaz, 1956 senesinde Ankara'da dünyaya geldi. Lise mezuniyetinin ardından Ankara Üniversitesi'nde okumaya başlayan Yılmaz, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Eğitimini tamamladıktan sonra Bonn Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müşavir Yardımcılığı, Hazine Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcılığı, Hazine Müsteşarlığı, Dünya Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası Türkiye Başkanlığı görevleri yapan Yılmaz, ayrıca XX.ve XXI. Dönem İçel (Mersin) Milletvekilliği ile Devlet Bakanlığı yaptı.

2002-09 Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Genel Sekreterliği yaptı. Halen Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Danışma Kurulu üyesi olan Ayfer Yılmaz, 1 çocuk annesidir. Ayfer Yılmaz İYİ Parti Mersin büyükşehir belediye başkan adayı oldu.