Andre Ayew'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
Yeni sezonda beklentilerin çok çok uzağında kalan Fenerbahçe'de Trabzonspor mücadelesinde sakatlık geçiren Andre Ayew'in sağ el dördüncü parmağında kırık tespit edildi.26 Kasım 2018 Pazartesi 17:50
Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Andre Ayew'in sağ el dördüncü parmağında kırık tespit edildi. Ganalı oyuncunun Dinamo Zagreb karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.
Trabzonspor maçında sakatlanmıştı
Fanatik'in haberine göre; Ganalı oyuncu dün Trabzonspor maçında elinden sakatlanmış ve kendisini yere bırakmıştı. Daha sonra kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu yıldız oyuncunun tedavisini saha kenarında yapmış ve Ayew maça geri dönmüştü.
YORUM YAZ