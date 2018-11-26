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Andre Ayew'den Fenerbahçe'ye kötü haber!

Yeni sezonda beklentilerin çok çok uzağında kalan Fenerbahçe'de Trabzonspor mücadelesinde sakatlık geçiren Andre Ayew'in sağ el dördüncü parmağında kırık tespit edildi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 17:50
Andre Ayew'den Fenerbahçe'ye kötü haber!

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Andre Ayew'in sağ el dördüncü parmağında kırık tespit edildi. Ganalı oyuncunun Dinamo Zagreb karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

Trabzonspor maçında sakatlanmıştı

Fanatik'in haberine göre; Ganalı oyuncu dün Trabzonspor maçında elinden sakatlanmış ve kendisini yere bırakmıştı. Daha sonra kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu yıldız oyuncunun tedavisini saha kenarında yapmış ve Ayew maça geri dönmüştü.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 17:50
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