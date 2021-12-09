'Ayette “iyilikte yarışınız” diye buyuruluyor!..'

Güzel dinimiz İslam iyilikte yarışılmasını ister. İyilik kavramı diğer insan ve canlılara fayda sağlayan her şeydir.

Kutsal kitabımız bakın konuyla ilgili ne buyurmaktadır; “İyilikte yardımlaşınız. Kötülükte ve düşmanlıkta yardımlaşmayınız.” Bu ayet açık olarak iyilikte yardımlaşılmasını emretmektedir. İyilik hem maddi hem de manevi olarak olmaktadır. Peygamberimiz de konuyla ilgili şöyle buyurmaktadır; “İnsanların en hayırlısı diğer canlılara faydalı olandır.”

Konuyla ilgili sunmuş olduğum ayet ve hadisler iyilikte yarışılmasını emretmektedir. İyilik imkanlar dahilinde az veya çok yapılabilir. Fakirler için düşünüldüğünde az olabilir zenginler düşünüldüğünde çok olabilir. Aslına bakarsanız fakirler bu yardımlaşma ibadetinde daha önde olduklarını yazarsak herhal yanlış olmayacaktır. Çünkü zenginler dünya nimetlerine yani kadın kumar içki gibi toplumsal hastalıklara zengin olduklarından daha fazla dalarlar da ondan. Burada tüm zenginlerimizden kastedilmediğini zenginlerden büyük çoğunluğun insanlarımızı ifsat etmekle bir hayat tükettiklerini tecrübeyle sabittir. Bakınız bir örnek vereceğim ne demek istediğim daha iyi anlaşılacaktır. Zenginlerin büyük çoğunluğu başka evler tutarak başka kadınlara ev açtığına şahit olmaktayız. Gerisini sizler düşünün.

Allah Teala iyilikte yarışınız diye buyurarak fakir fukaraların gözetilmesini ister. Bu durumda da paranın bir elde tutulmasının önüne geçilmiş olur. Para sadece zenginlerde olmamalıdır. Bundan olacak Rabbimiz zekat ve sadaka ibadetiyle paranın sadece zenginlerde değil ayrıca bu yardımlaşma ibadetiyle paranın fakirlerde de olmasını sağlayarak art niyetli zenginlerin fakirleri istismar edilmesinin önüne geçmiş olmaktadır.

Zenginler fakirlere zekatlarıyla sadakalarıyla nakit ihtiyaçlarını görebilir. Fakir ailelerin evlatlarının evlenmesinde çeyiz parası verebilir fakir çocuklarını okutulmasında yardımcı olunabilir. Hayvanlara barınma yiyecek gibi ihtiyaçlarında yardımcı olunabilir.

İyilikte yardımlaşma sadece zenginlerimizde değil ayrıca devletimizin de sosyal devlet olup halkını yardımlarla desteklemesi lazım gelmektedir. Bu durum sosyal devlet olmanın gereğidir. Sosyal devlet halkını her halükarda yardımlarıyla destekler. Halkına çay kaşığıyla zenginlerine kepçeyle verme iradesinden uzak durması lazım gelmektedir. Halkından alacağı on liraya faiz bildirip zenginlerinden vergi affı yapıyorsa burada sıkıntı var demektir. Bu tutum sosyal devlet olma vasfını taşımıyor demektir. Bundan devletin uzak durması lazım gelmesi gerekmektedir.

Rabbimiz iyilikte yarışınız diye buyurması sadece Allah rızası için yardımda bulununuz demektir. Yani yardımcı olduğunda fakirden faydanılması akıl ve izandan yoksunluğu göstermektedir.

Sosyal devlet devletin gelirlerini helal yollardan olmasını sağlar. Yani vergiler helal kaynaklardan elde edilmelidir. Haram yollarla vergi toplanılması büyük bir sıkıntı olarak karşımızda durmaktadır. Haram yollarla toplanan vergiler bereket getirmez. Ondan olacak devleti kuran ve sünnet ışığında yeniden dizayn etmemiz lazım gelmektedir. Aksi durumlarda daha çok bereketsizlik yaşayacağız. Yani içki kumar zinadan toplanacak vergi bereket getirmez. Peki şöyle bir sual de sorarsak helal vergi sistemi mümkün müdür?! Mümkündür. İyilikte yarışınız...