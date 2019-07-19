AYESOB’dan Başkan Yıldırımkaya’ya ziyaret

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Selahittin Çetindoğan, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya’yı ziyaret etti.

Geçtiğimiz Mart ayında gerçekleştirilen yerel seçimlerde güven tazeleyerek yeniden başkan olarak seçilen Osman Yıldırımkaya’yı AYESOB Başkanı Selahittin Çetindoğan ve yönetim kurulu üyeleri makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Yıldırımkaya’ya yeni görev döneminde başarılar dileyen AYESOB Başkanı Çetindoğan, “Başkanımızın her zaman esnafın yanında olduğunu biliyoruz. Önceki dönemde esnaf arkadaşlarımıza yapılan katkıların bu dönemde de devam edeceğinden eminiz. Başkanımıza esnafımıza gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Ziyaretlerinden dolayı Çetindoğan ve yönetimine teşekkür eden Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, “Esnaflarımıza belediye ile olan her türlü işlerinde elimizden gelen kolaylığı gösteriyoruz. Bundan sonra da kendilerinin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Ziyaret sonunda Çetindoğan, Belediye Başkanı Yıldırımkaya’ya ahiliğin simgesi olan ‘Ehi Evran’ heykelini hediye etti.