AYESOB’dan Başkan Erden’e tebrik ziyareti

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Selahittin Çetindoğan, Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden’i makamında ziyaret etti.

AYESOB Başkanı Selahittin Çetindoğan, 31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından makamlarına oturan belediye başkanlarına yönelik tebrik ziyaretlerini sürdürüyor. Çetindoğan son olarak Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden’i ziyaret etti. Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette AYESOB Başkanı Çetindoğan, Yenipazar Belediye Başkanı Erden’e görevinde başarılar diledi.

AYESOB Başkanı Selahittin Çetindoğan, “Yüsran bey bildiğiniz gibi önceki dönemlerde de belediye başkanlığı görevinde bulunmuştu. Kendisinin iyi niyetine güveniyoruz. Esnafımızın belediye ile alakalı herhangi bir sorunu olduğunda kolaylıkla çözülebileceği konusunda içimiz rahat. Aydınımızın diğer tüm ilçelerindeki belediyelerimiz ile olduğu gibi Yenipazar Belediyemiz ile de her zaman iletişim halinde olacağız” dedi.

Çetindoğan ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, “Gözünüz arkada kalmasın. Esnaf kardeşlerimizin her zaman yanındayız” diye konuştu.

Ziyaret sonunda AYESOB tarafından Başkan Erden’e ahilik teşkilatının kurucusu olan Ahi Evran’ın heykeli hediye edildi.