  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Aydos Ormanı'nın iki farklı noktasında çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-14 19:31:44 -
Aydos Ormanı'nın iki farklı noktasında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Aydos Ormanı'nın Sultanbeyli'de kalan bölümünde çıkan iki yangın söndürüldü.

Sultanbeyli Orman Caddesi yakınındaki ormanlık alan ile Aydos Kalesi yakınında başlayan yangınlara, haber verilmesi üzerine Orman Genel Müdürlüğü arazözleri, yangın söndürme helikopteri ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Karadan ve havadan müdahale edilen iki ayrı noktadaki yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis ekipleri yangının yaşandığı alan ve orman çevresinde incelemele başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu skandal sözlerin sahibi ne Yunanistan ne Fransa! “Türkiye misliyle vurulsun”
Dünya

Bu skandal sözlerin sahibi ne Yunanistan ne Fransa! “Türkiye misliyle vurulsun”

Türkiye’nin terör örgütü PKK’ya yönelik meşru saldırılarında Ankara’yı desteklemek yerine muhalif bir tutum sergileyen Irak’tan skandal açık..
Erdoğan'dan Davutoğlu ve Babacan'a olay
Gündem

Erdoğan'dan Davutoğlu ve Babacan'a olay "One Minute" göndermesi

AK Parti'nin 19. kuruluş yıldönümü programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2009 yılındaki "One Minute" olayıyla ilgili isim ..
ABD'de skandal Türkiye çağrısı
Dünya

ABD'de skandal Türkiye çağrısı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru faaliyetlerini 'provokasyon' olarak nitelendiren ABD'li senatörler Bob Menendez ile Chris Van Hollen, AB..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı