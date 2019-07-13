Aydos Ormanı’nda çıkan yangının sebebi belli oldu!

İstanbul Valiliği, üç gün önce Aydos Ormanı'nda çıkan yangının sebebini de açıklayarak olayla ilgili adli tahkikata başlandığını bildirdi.

Aydos Ormanı'nda 10 Temmuz'da çıkan orman yangınına iki çocuğun sebep olduğu, olayla ilgili adli tahkikata başlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 10 Temmuz'da Kartal Yakacık Yeni Mahalle'de bulunan Aydos Ormanı'nda yangın çıktığı belirtildi.

Korkudan uzaklaştılar

Açıklamada, Orman Genel Müdürlüğüne ait 2 helikopter ile belediye ve orman itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının kısa sürede kontrol altına alınarak, büyümeden söndürüldüğü ifade edildi.

'13 yaşındaki K.A ve 11 yaşındaki F.Ş neden oldu'

Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce yangının çıkış sebebine ilişkin yürütülen soruşturmada, 13 yaşındaki K.A ve 11 yaşındaki F.Ş'nin, arazide buldukları çakmağı denemek üzere kağıt yaktıkları, rüzgarın tesiriyle yangının büyümesi üzerine korkarak, olay yerinden uzaklaştıklarının tespit edildiği anlatıldı.

Söz konusu çocukların, Çocuk Büro Amirliğine getirilerek, adli tahkikata başlandığı kaydedildi.