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Aydos Ormanı’nda çıkan yangının sebebi belli oldu!

İstanbul Valiliği, Aydos Ormanı'nda 10 Temmuz'da çıkan orman yangınına iki çocuğun sebep olduğu, olayla ilgili adli tahkikata başlandığını duyurdu.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:24
Aydos Ormanı’nda çıkan yangının sebebi belli oldu!

İstanbul Valiliği, üç gün önce Aydos Ormanı'nda çıkan yangının sebebini de açıklayarak olayla ilgili adli tahkikata başlandığını bildirdi.

Aydos Ormanı'nda 10 Temmuz'da çıkan orman yangınına iki çocuğun sebep olduğu, olayla ilgili adli tahkikata başlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 10 Temmuz'da Kartal Yakacık Yeni Mahalle'de bulunan Aydos Ormanı'nda yangın çıktığı belirtildi.

Korkudan uzaklaştılar

Açıklamada, Orman Genel Müdürlüğüne ait 2 helikopter ile belediye ve orman itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının kısa sürede kontrol altına alınarak, büyümeden söndürüldüğü ifade edildi.

'13 yaşındaki K.A ve 11 yaşındaki F.Ş neden oldu'

Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce yangının çıkış sebebine ilişkin yürütülen soruşturmada, 13 yaşındaki K.A ve 11 yaşındaki F.Ş'nin, arazide buldukları çakmağı denemek üzere kağıt yaktıkları, rüzgarın tesiriyle yangının büyümesi üzerine korkarak, olay yerinden uzaklaştıklarının tespit edildiği anlatıldı.

Söz konusu çocukların, Çocuk Büro Amirliğine getirilerek, adli tahkikata başlandığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:24
  1. İstanbul Valiliği
  2. Aydos Ormanı
  3. çocuk
  4. orman yangını
  5. Çocuk Büro Amirliği

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  • osmanikosmanik17 dk önce
    orman yanginina sebeb olan cocuklarin babasini sikeceksin neden cocuklarini egitmiyor ibne kahvelerde götünü deldircegine evinde cocuklarini egitsin göten yemis ibne bir orman ne kadar zamanda yetisiyor biliyormu bu göten yemisler zaten türkiyede ibneli modern oldu ismi erkek yedikleri salamlar osmanli köprüsünü gecerdi türkiye ibnelikte bir numara avrupayi gecti.

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