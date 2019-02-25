0553 313 94 23

Aydıntepe’de yaşlılar için ücretsiz servis

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde yaşlıların ihtiyaçlarını daha rahat karşılaması için belediye tarafından ücretsiz servis hizmeti başlatıldı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 09:31
Aydıntepe’de yaşlılar için ücretsiz servis

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde yaşlıların ihtiyaçlarını daha rahat karşılaması için belediye tarafından ücretsiz servis hizmeti başlatıldı.


Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, “İlçemizdeki yaşlılarımızın günlük ihtiyaçlarını ve ibadetleri için camiye gitmeleri daha kolay hale getirip başlattığımız çalışmalar doğrultusunda elektrikli araçlarımız alınacak ve bu araçlarımızla yaşlılarımıza ücretsiz olarak servis hizmeti verilecektir. Aydıntepe’ye hizmet noktasında bunun gibi yeni çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 09:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırklareli’de 192 kopya film CD yakalandı
    1. Kırklareli’de 192 kopya film CD..
    2. SGK prim borucu affı 2019 | SGK-SSK..
    3. 2019 yılı seracılık ve ihracat..
    4. Ibekwe 11 maçta 106 ribaund aldı
    5. Her dakikası hizmet dolu
    6. Belçika’da ırkçılar yürüdü, 12..
    7. Başkan Görmez’den kurs ziyareti
    8. 15 kişilik minibüsten 44 kaçak göçmen..
    9. (Özel) Minik öğrenciler "Hayat..
    10. Fatsa’da trafik kazası: 1 yaralı
    11. Yol ortasındaki mezar görenleri..
    12. ‘Gönül berberliği’ ile engelli..
    13. Başkan Genç, el emeği pazarında..
    14. Tekirdağ’da hayvanlar telef olmasın..
    15. Ayakkabı tabanında uyuşturucu zulası
    16. Diyarbakır’da judo müsabakaları..
    17. Türk operasına taze kan
    18. ABD’ye üç katı ihracat fırsatı için..
    19. TCMB'den döviz depo ihalesi
    20. Beşiktaş - Fenerbahçe maçı canlı izle..
    21. Eski Giritliler’in yeni kenti İzmir
    22. Pakistan’da 4 katlı bina çöktü: 3 ölü
    23. (Özel) Türkiye’den ABD’ye ilk defa..
    24. Başkan Soylu’dan hafta sonu mesaisi
    25. Türkiye’de kırmızı et tüketimi..
    26. Yeşilboğaz: “Sertifikası olmayan..
    27. ABD Başkanı Trump, ticaret savaşında..
    28. Belediye anaokulu ve çocuk..
    29. Edirne’nin Keşan ilçesinde kar..
    30. Gevaş’ta başarılı öğrenciler..
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Çocuklar masum, tehlike çok büyük: Annemle birlikte takip ediyoruz
    Çocuklar masum, tehlike çok büyük: Annemle birlikte takip ediyoruz
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Bir dönem sona resmen erdi! Bundan sonra sadece onlar yapabilecek
    Bir dönem sona resmen erdi! Bundan sonra sadece onlar yapabilecek

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Bakan Soylu açıkladı! "Tek tek ötüyorlar"
    Bakan Soylu açıkladı! "Tek tek ötüyorlar"
    ABD askeri uçağı Rusya semalarında!
    ABD askeri uçağı Rusya semalarında!