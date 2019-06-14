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Aydıntepe’de dondan etkilenmeyen yeni fasulye türü geliştiriliyor

Bayburt Üniversitesi tarafından Aydıntepe yöresinde hasat edilen fasulyenin kalite ve verim oranı arttırılarak, yüksek kesimlerde yaşanan don olayından etkilenilmemesi için bilimsel çalışmalar yürütülüyor.

14 Haziran 2019 Cuma 11:52
Aydıntepe’de dondan etkilenmeyen yeni fasulye türü geliştiriliyor

Bayburt Üniversitesi tarafından Aydıntepe yöresinde hasat edilen fasulyenin kalite ve verim oranı arttırılarak, yüksek kesimlerde yaşanan don olayından etkilenilmemesi için bilimsel çalışmalar yürütülüyor.


Bayburt Üniversitesi tarafından Aydıntepe yöresinde hasat edilen fasulyenin kalite ve verim oranı arttırılarak, yüksek kesimlerde yaşanan don olayından etkilenilmemesi için bilimsel çalışmalar yürütülüyor. Üniversiteye bağlı Gıda Mühendisliği, Organik Tarım Anabilim Dalında görevli Aydıntepe Meslek Yüksek Okulu Müdür V. Dr. Ümit Girgel beraberinde Mühendis Görkem Çetin ile birlikte Aydıntepe fasulyesinin kalite ve verimini yükseltmek amacıyla proje çalışmalarını yürütüyor. Erzurum’un meşhur Hınıs ve İspir fasulyesine alternatif olarak gün yüzüne çıkan Aydıntepe fasulyesinin coğrafi işaret ve patent alım işlemleri tamamlandı. Proje çalışmaları hakkında bilgi aktaranDr. Ümit Girgel " 7-22 Mayıs ve 6 Hazirandaki ekim tarihlerine bağlı kalınarak yapılan fasulye ekiminde verim, kalite,agronomik, morfolojik, biyokimyasal değişimlere bakılarak en uygun zamanın hesaplanması ve çiftçilerin istifadesine sunulması için bilimsel bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Aydıntepe ilçesi köy ve mahallelerinden toplanan yerel köy tipi Bayburt fasulyesinin Yukarıkırzı köyünde, üniversiteye ait olan arazide dikimini sağladık. Hasat edilen tohumların seleksiyon ile seçilip yeniden ekilmesinin ardından kalite ve verim açısından daha güçlü,saf ve yerel fasulye çeşidi elde edeceğimiz çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Bu çalışma ile baklagiller arasında önemli bir yeri olan Aydıntepe fasulyesini daha büyük pazar değeri ile yöre halkına kazandıracağız" açıklamasında bulundu.


Yüksek Kesimlerde Fasulye Yetiştirilebilecek


Bayburt ilinin yüksek kesimlerinde don olaylarından en az etkilenen fasulye cinsini açığa çıkarma çalışmaları kapsamında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden (ÇOMÜ) mezun olduktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığında mühendis olarak görev yapan Görkem Çetin verdiği bilgide " Köylerden topladığımız yerel çeşitlerin içerisinde daha erken hasat olgunluğuna gelen cinsleri keşfederek üretim altına alıyoruz. Soğuk iklimi ve yüksek rakımı olan Bayburt’ta düşük sıcaklık ve don olayından en az etkilenen fasulye çeşidini açığa çıkaracağız. Bayburt’a yeni bir fasulye çeşidi kazandırarak hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:52
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