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Aydınlılar Derneği’nden Başkan Özcan’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Ankara Aydınlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil Apaydın ile yönetimi, Nazilli’nin yeni Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:14
Aydınlılar Derneği’nden Başkan Özcan’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Ankara Aydınlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil Apaydın ile yönetimi, Nazilli’nin yeni Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Aydınlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, Halil Apaydın başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri Menderes Pavze, Ahmet Meşe, Nail Cesur ve Mahmut Uğur, Nazilli Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden önce uzun yıllar Derneğin Başkanlığını yapmış Ender Vardar eşliğinde, Nazilli’nin yeni Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında tebrik ziyaretinde bulundu.Ziyaret sırasında dernek başkanı Halil Apaydın dernek hakkına bilgilendirme yaptı. Derneğin hemşeriler arasında birlikteliği sağlamak amacıyla geceler, tanışma çayları, halk müziği ve sanat müziği koro çalışmaları, zeybek kursları gibi çeşitli etkinlikler düzenlediğini ifade ederken 22 -29 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirecekleri“Geri Dönüşüm için Bisikleti Pedalla”adlı projelerine destek isteyip Başkan Özcan’ı davet etti.


Karacasu ilçesinden başlayıp Bozdoğan, Nazilli Efeler, Çine ve Didim’de sonlandırılacak olan etkinliğe 6 farklı Avrupa ülkesinden 24 katılımcı geleceğini belirten Apaydın “Projemizde, gençlerimiz Avrupalı akranlarıyla birlikte 6 günlük süre zarfında Aydın’ın doğusundan batısına bisikletle yol alacak ve sürdürülebilir ve sağlıklı yaşam için farkındalık oluşturmaya çalışacaklar. Projenin amacı, Aydınlıların ve yerel yönetimlerin geri dönüşüm uygulamalarının ve bisiklet kullanımının önemine dikkat çekmektir.24 Avrupalı katılımcı ve gençlerimizle birlikte 30-35 kişilik bir grup oluşacak guruba Nazilli kısmında sizlerinde katılımını ve desteklerini bekliyoruz” dedi.


Böyle önemli bir projede yer almaktan ve pedal çevirmekten büyük memnuniyet duyacakların belirten Başkan Engin Özcan “Öncelikle, ziyaretinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Projede yer almak Nazillimizin tanıtımı açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ankara Aydınlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği’ni yaptıkları çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Ankara’da Aydınlı hemşerilerimizin memleketlerine duydukları özlemlerini bir nebze olsun giderdiğiniz ve kültürümüzü Anka’da yaşatmaya çalıştığınız için teşekkürü bir borç biliyorum. Ayrıca 19 Mayıs’ta bisikletleri ile Ankara’ya Nazilli toprağını götüren NAZBİDOS üyelerini karşılayarak misafir etmenizden dolayı dernek üyelerine tek tek teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Ziyaretin sonunda Dernek Başkanı Halil Apaydın, dernek tarafından derlenerek basımını yaptırdıkları Yazar Egün Veren’in , Aydın Kültürüne Halkbilimsel dokunuşların konu edildiği İncirin Yağı adlı kitabı hediye etti.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 14:14
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