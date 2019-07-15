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Aydınlılar 15 Temmuz Şehitleri’ni unutmadı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Aydın’da düzenlenen törenler, Milli Birlik Yürüyüşü’nün ardından Atatürk Kent Meydanı’ndaki kalabalık bir vatandaş topluluğunun katıldığı akşam programı ile devam etti.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 23:20
Aydınlılar 15 Temmuz Şehitleri’ni unutmadı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Aydın’da düzenlenen törenler, Milli Birlik Yürüyüşü’nün ardından Atatürk Kent Meydanı’ndaki kalabalık bir vatandaş topluluğunun katıldığı akşam programı ile devam etti.


Vali Yavuz Selim Köşger, protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı Milli Birlik Yürüyüşü’nün ardından Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen programa geçildi.


Program mehteran takımının gösterisinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Kuran-ı Kerim Tilaveti’nin okunmasının ardından programda konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, “Eğer biz bugün ay yıldızlı bayrağımızın altında özgürce nefes alıyorsak, minarelerimizden ezanlar beş vakit okunmaya devam ediyorsa, geleceğimize güvenle bakabiliyorsak, bunu şehitlerimize, gazilerimize ve onların yolundan giden kahramanlara borçluyuz. Değerli Aydınlılar bu ülke ne zaman dara düşmüşse, bu vatan ne zaman vatandaşına yiğitlerine efelerine kızanlarına ihtiyaç duymuşsa tüm Anadolu halkı gibi Aydın’ın Efeleri, kızanları da o noktada hazır ve nazır olmuştur. Yörük Ali Efe’nin torunları, Nedip Cengiz Eker olarak tekrar ortaya çıktı 15 Temmuz’da gereken dersi, gerekenlere bir kere daha verdi. Bu meydandan bir kez daha haykırıyoruz. Vatan toprağımızın her bir karışı bizim namusumuzdur, kimseye el uzattırmayız. Buna cüret edene de dünyayı dar ederiz” dedi.


Vali Köşger’in konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halka hitabı kurulan dev ekranlardan halka izletildi. 15 Temmuz Şehidi Nedip Cengiz Eker’in tanıtım videosu izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Program İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan şiir sunumu ve diğer etkinliklerle devam etti.


Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen programa, Vali Yavuz Selim Köşger ve eşi Fatma Köşger, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan vekili Evrim Karakoz, Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, siyasi parti temsilcileri, askeri ve sivil erkan ile birlikte kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 23:20
  1. doğa

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