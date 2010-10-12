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Aydınlık, Ergenekon hakimini adım adım takip ettirmiş

Ergenekon davası tutuklu sanığı Doğu Perinçek'in Genel Başkanı olduğu İşçi Partisi'nin yayın organı Aydınlık dergisi bu haftaki sayısında çok ilginç bir baş yazıyla okurlarının karşısına çıktı

12 Ekim 2010 Salı 09:00
Aydınlık, Ergenekon hakimini adım adım takip ettirmiş

Yazıda Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi hakimlerinden Sedat Sami Haşıloğlu'nun dakika dakika hangi mekana gittiği kimlerle görüştüğüne yer veriliyor. İşte 10 Ekim 2010 tarihli Aydınlık'taki o yazısından bir bölüm: "Yer İstanbul adliyesi önü. 29 Haziran 2010, Salı saat: 12.00 - 13.00 arası. Adliye kapısında bir kişi, birilerini bekliyor. Vatan caddesinden geçmekte olan kişi tanıyor. Ergenekon davalarına bakan 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Sedat Sami Haşıloğlu. Aydınlık okuru merak ediyor, izliyor. 30-35 yaşlarında, takım elbiseli iki kişi Haşıloğlu'nun yanına geliyor. Fatih Adliyesi ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü birbirine çok yakın iki bina. Aralarında polis araçlarının benzin aldığı bir istasyon bulunuyor. Yargıç Haşıloğlu buluştuğu iki kişiyle istasyon bitişiğindeki Emniyet'in yan kapısından içeri giriyor. " Yazının yayınlanmasından sonra, "Ayağınızı denk alın, her hareketinizi izliyoruz" denilerek göz dağı mı verilmek isteniyor?" soruları gündeme geldi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 14:38
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