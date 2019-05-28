Aydınlı miniklerden anlamlı hareket

Aydın’da 2-6 yaş arası çocuklar, ailelerinin destekleri ile hazırladıkları 22 koli ihtiyaç malzemesini Kızılay’a bağışladı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde faaliyet gösteren Dört Mevsim Anne Kucağı Gündüz Bakımevi Ramazan ayı dolayısıyla anlamlı bir kampanyaya imza attı. Bakımevinde eğitim gören 2-6 yaş arası çocuklar ailelerinin destekleriyle kampanyaya gıda malzemesi desteğinde bulundular. Kampanya sonunda toplanan 22 koliyi öğretmenleri eşliğinde Kızılay Aydın Şubesi yetkilerine teslim eden öğrenciler, yardımlaşma örneği sergilediler.

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Çocuklara yardımlaşmanın önemini anlatmaya çalıştıklarını belirten Dört Mevsim Anne Kucağı Gündüz Bakımevi Kurucu Müdürü Zeynep Karaçam, "Çocuklarımıza Ramazan ayının önemini, yardımlaşma ve paylaşmayı anlatabilmek adına böyle bir kampanya düzenledik. Sağ olsunlar velilerimiz de bize bu konuda büyük destek oldular. Çocuklarımız ile birlikte yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Kızılay’a teslim ettik. Öğrencilerimize ve ailelerine kampanyamıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.