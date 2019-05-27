Aydınlı Mehmet Hoca’dan 27 mayıs açıklaması;

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan Aydınlı Mehmet Hoca, 27 Mayıs 1960 darbesinin 59. yılı nedeniyle bir açıklama yayınladı.

Açıklamasında darbe ve darbecileri kınayan, milli iradeye dikkat çeken Aydınlı Mehmet Hoca olarak tanınan Mehmet Pala, 27 Mayıs 1960 darbesini gerçekleştiren zihniyetin aynısını 15 Temmuz’da yapmak istediğini ancak milletin buna müsaade etmediğini belirterek Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle andığını söyledi.

Açıklamasında darbe sonrası idam edilen Başvekil Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle andığını kaydeden Aydınlı Mehmet Hoca, “Milli iradeyi hiçe sayan bu cuntacı zihniyet, demokratik rejimi postallarıyla çiğnemişti. Hukuk dışı yargılamalarla Yassıada’da milletin evlatlarının boynunu yağlı ilmek geçirmişti. Günümüze baktığımızda cuntacılar nefret, şehitlerimiz ise rahmetle anılmaktadır. Aradan seneler geçmesine rağmen benzer zihniyet 15 Temmuz’da da sahneye çıkmış ancak milletimizin vakur duruşuyla bu oyun bozulmuştur. Artık Türkiye’de darbeler tarihe gömülmüştür. Dedelerimiz Menderes ile, babalarımız Özal ile, bizler ise Recep Tayyip Erdoğan ile yürüyoruz. Bu millet Erdoğan’ın yanında olduğunun en somut örneğini 15 Temmuz’da göstermiştir. Darbecilere karşı canımızla devletimizin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyorum. Bu vesileyle şehit edilen demokrasi kahramanlarımıza rahmet diliyorum. Onları darağacına gönderen zihniyeti lanetliyorum” ifadelerini kullandı.