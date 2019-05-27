0553 313 94 23

Aydınlı Mehmet Hoca’dan 27 mayıs açıklaması;

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan Aydınlı Mehmet Hoca, 27 Mayıs 1960 darbesinin 59.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 21:31
Aydınlı Mehmet Hoca’dan 27 mayıs açıklaması;

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan Aydınlı Mehmet Hoca, 27 Mayıs 1960 darbesinin 59. yılı nedeniyle bir açıklama yayınladı.


Açıklamasında darbe ve darbecileri kınayan, milli iradeye dikkat çeken Aydınlı Mehmet Hoca olarak tanınan Mehmet Pala, 27 Mayıs 1960 darbesini gerçekleştiren zihniyetin aynısını 15 Temmuz’da yapmak istediğini ancak milletin buna müsaade etmediğini belirterek Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle andığını söyledi.


Açıklamasında darbe sonrası idam edilen Başvekil Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle andığını kaydeden Aydınlı Mehmet Hoca, “Milli iradeyi hiçe sayan bu cuntacı zihniyet, demokratik rejimi postallarıyla çiğnemişti. Hukuk dışı yargılamalarla Yassıada’da milletin evlatlarının boynunu yağlı ilmek geçirmişti. Günümüze baktığımızda cuntacılar nefret, şehitlerimiz ise rahmetle anılmaktadır. Aradan seneler geçmesine rağmen benzer zihniyet 15 Temmuz’da da sahneye çıkmış ancak milletimizin vakur duruşuyla bu oyun bozulmuştur. Artık Türkiye’de darbeler tarihe gömülmüştür. Dedelerimiz Menderes ile, babalarımız Özal ile, bizler ise Recep Tayyip Erdoğan ile yürüyoruz. Bu millet Erdoğan’ın yanında olduğunun en somut örneğini 15 Temmuz’da göstermiştir. Darbecilere karşı canımızla devletimizin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyorum. Bu vesileyle şehit edilen demokrasi kahramanlarımıza rahmet diliyorum. Onları darağacına gönderen zihniyeti lanetliyorum” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 21:31
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akar'dan S-400'ün geliş tarihiyle ilgili açıklama
    1. Akar'dan S-400'ün geliş tarihiyle..
    2. Elazığ merkezli sanal bahis operasyonu
    3. Düşmemek için sarıldığı çelik tel..
    4. Borsa günü düşüşle kapattı
    5. Çin ve Rusya da Bahreyn'deki çalıştaya..
    6. Tunceli bayram namazı vakti 2019 |..
    7. Küba'dan, Maduro hükümetinin..
    8. Trabzon bayram namazı vakti 2019 |..
    9. Slaven Bilic, UEFA Pro Lisans Kursu'na..
    10. Suriye ve Libya'da yakınları mahsur..
    11. Aydınlı Mehmet Hoca’dan 27 mayıs..
    12. Fatih Terim sezonu değerlendirdi
    13. Tokat bayram namazı vakti 2019 |..
    14. Adıyaman’da trafik kazası: 3 Yaralı
    15. Erdoğan, vatandaşlarla iftar yaptı
    16. Güven oyu alamayan Kurz’dan ilk..
    17. Kayıp Ecrin olayında yeni gelişme
    18. ABD’den Türk doktora başarı ünvanı
    19. İstanbul'un köprüleri, Azerbaycan..
    20. Cip ile otomobil çarpıştı, sürücüler..
    21. Trump'tan İsrail açıklaması: Bibi ve..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla..
    23. Pazaryeri’nde çalışmalar devam ediyor
    24. Elazığ’da sanal bahis operasyonu: 5..
    25. Başkentte fotoğraf sergisi
    26. Irak, bir Fransız DEAŞ üyesini daha..
    27. 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait olduğu..
    28. A Millilerin Antalya kampı başladı
    29. Fatih Terim’den transfer açıklaması
    30. 43 yaşındaki kadının parasını çalan..
    Nihat Genç'ten bomba açıklama! Ekrem İmamoğlu, HDP'ye seçim rüşveti olarak oraya mı verdi?
    Nihat Genç'ten bomba açıklama! Ekrem İmamoğlu, HDP'ye seçim rüşveti olarak oraya mı verdi?
    Bakandan korkutan açıklama: Türkiye'ye füzeyle saldırabilirler
    Bakandan korkutan açıklama: Türkiye'ye füzeyle saldırabilirler
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    Bülent Arınç sahalara geri dönüyor! Yeni görevini Manisa'da duyurdu
    Bülent Arınç sahalara geri dönüyor! Yeni görevini Manisa'da duyurdu
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    S-400 Şizofren NATO’culara kafayı yedirtti! Kendi uçaklarımızı vurmak için alıyormuşuz
    S-400 Şizofren NATO’culara kafayı yedirtti! Kendi uçaklarımızı vurmak için alıyormuşuz
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'