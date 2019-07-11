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Aydınlı kadınların 40 derece sıcakta 55 lira mücadelesi

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın’da kadınların 40 derece sıcakta 55 lira yevmiye kazanabilmek için gün boyu çapa yapıyor.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:50
Aydınlı kadınların 40 derece sıcakta 55 lira mücadelesi

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın’da kadınların 40 derece sıcakta 55 lira yevmiye kazanabilmek için gün boyu çapa yapıyor. Hayat şartlarının zorluğundan dolayı çalışıp aile ekonomisine katkı sağladıklarını belirten pamuk çapası işçileri, sıcaktan değil yevmiye fiyatlarının düşüklüğünden dert yanıyor.


Aydın ovasındaki pamuk tarlalarında oldukça zor şartlar altında hayat mücadelesi veren kadınlar tükettikleri her şeye yüzde 20 ile yüzde 50 arasında zam gelirken yevmiye fiyatlarına sadece yüzde 10 zam geldiği için hayat şartlarının daha da zorlaştığını belirttiler. Sıcaklığın 45 dereceye kadar yükseldiği Aydın Ovası’nda pamuk çapalama yevmiyesi geçen yıl 50 lira iken bu yıl 55 TL’ye aldıkları ekmeğin ise 1 liradan, 1 lira 25 kuruşa yükseldiğini belirten işçiler “Bize göre az mal sahibine göre fazla bir ücretle çalışmak zorundayız” diyerek verdikleri mücadeleyi dile getirdiler.


Aydın’ın Efeler İlçesi’ne bağlı kırsal Baltaköy’de sezon boyunca pamuk çapalayan kadınlar aşırı sıcaklar nedeniyle sabah erkenden kalkıp tarlada mesaiye başlıyor. Hava şartları ne olursa olsun mesaiyi tamamlamadan işe bırakmayan kadınların ekmek mücadelesi görenleri şaşırtıyor. Artık bu zorlu hayata alıştıkları için kavurucu sıcak altında çalışmanın zor gelmediğini belirten kadınlar, önce sağlıklarına sonra da iş bulup çalıştıklarına şükrettiklerini belirterek iyi işi olanların bunun kıymetini bilmesini istediler.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:50
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