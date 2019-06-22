Aydınlı iş adamı hayatını kaybetti Aydın’da özel bir sürücü kursu sahibi olan Yasin Yalçın (34) iş yerinde sürücü adaylarına ders anlattığı sırada rahatsızlandı.

Aydın’da özel bir sürücü kursu sahibi olan Yasin Yalçın (34) iş yerinde sürücü adaylarına ders anlattığı sırada rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Yalçın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan iş yerinde sürücü adaylarına eğitim veren Yasin Yalçın dersteyken fenalaşarak yere yığıldı. Sürücü adayları 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yalçın’a ilk müdahaleyi yaparak Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yalçın’ın kalbe giden damarlarında kan pıhtılaşması olduğu ve bu yüzden rahatsızlandığı tespit edildi.

Hastanede yapılan tedavinin ardından kendine gelen Yalçın kısa süre sonra tekrar komaya girdi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan iş adamı hastanede son nefesini verdi. Yalçın’ın zamansız ölümü tüm sevenlerini yasa boğdu.

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