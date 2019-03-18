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Aydınlı gençler, Medeniyetler Şehri Hatay’ı gezdi

"Biz Anadolu’yuz" projesi kapsamında Aydın Efeler İmam Hatip Ortaokulu ve Osman Yozgatlı Ortaokulu’ndan Türkiyeli ve Suriyeli toplam 40 öğrenci Hatay’ın gezme imkanı buldu.

18 Mart 2019 Pazartesi 08:33
Aydınlı gençler, Medeniyetler Şehri Hatay’ı gezdi

"Biz Anadolu’yuz" projesi kapsamında Aydın Efeler İmam Hatip Ortaokulu ve Osman Yozgatlı Ortaokulu’ndan Türkiyeli ve Suriyeli toplam 40 öğrenci Hatay’ın gezme imkanı buldu.


İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Aydın Gençlik Merkezi ve Antakya Gençlik Merkezi işbirliğinde programlanan "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Aydın’dan Hatay’a giden gençler yörenin tarihini, kültürünü öğrenmek, bunun yanı sıra sosyal sorumluluk faaliyetleriyle beraber toplum bilincinin kazandırılması amacıyla Hatay’da misafir edildi.


Medeniyetler şehri Hatay’ı “Biz Anadolu’yuz Projesi” kapsamında ilk kez gören gençler, ilk kez uçağa binerek 3 gün boyunca birbirinden farklı unutulmaz anılar yaşadı.


İlk gün sabah sporu ile güne başlayan gençler, Hatay’ın Altınözü ilçesindeki Karbeyaz Köyü İlkokulu’nda gençler için düzenlenen çocuk şenliğine katıldılar. Halat yarışı, çuval yarışı, çocuk oyunları ve yöresel oyunlarla devam eden şenlikte, Hatay’lı gençler ile Aydın’lı gençler kardeşlik halayında buluştular.


Türkiye’nin kültürel mozaiği gibi aynı halayda buluşan Türkiyeli, Suriyeli, Arap gençler kardeşlik türküleriyle halay çekti. Çocuk şenliği ardından köylülerin hazırladığı yöresel yemekleri tadan gençler, sonrasında aile ziyaretleri ile unutulmaya başlayan değerleri yeniden hatırladı. Aile ziyaretleri ardından köy kahvesindeki halkla buluşup, sohbet edip Kore gazisinin evini ziyaret edildi. Karbeyaz köyü ziyaretini tamamlayan gençler, Türkiye’nin sayılı Hıristiyan köylerinden biri olan Tokaçlı Köyü’nü ziyaret etti. Tokaçlı Köyü’ndeki Zeytin müzesini gezip zeytin yapımını öğrenen gençler, köyde bulunan Meryem Ana Kilisesi ve Manastırını görerek farklı kültürleri tanıma fırsatı buldu.


Birbirinden farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış Hatay şehrinin en önemli noktalarından biri olan Habib-i Neccar Camii, Hz. Yusuf ve Hz. Yunus peygamberin hikayelerini öğrenip mezarını ziyaret ederek akşam namazı kılan gençler, Ulu Camii, Uzun Çarşı, Beyaz Köprü ve Asi Nehri’ni gezip, gençlik merkezinde hasbihal ederek günü noktaladı.


Hatay’a Kardeşlik Fidanı diktiler


Ziyaretin 2. gününe de sabah sporu ile başlayan gençler dünyanın ikinci büyük arkeoloji müzesi olan Hatay Arkeoloji müzesine giderek Hatay’ın tarihi ve kültürü hakkında bilgi edindi. Aralarında ilk kez müze gezen gençler hayranlıkla müzedeki eserleri inceledi. Arkeoloji müzesinin ardından Reyhanlı Köyü’ne doğru hareket edip, Cemil Meriç evine giden gençler Reyhanlı şehrini tanıdı. Reyhanlı Bayraklıtepe’ye çıkan gençler Bayraklıtepe’nin hikayesini ve Afrin harekatı hakkını bilgi alarak, yakın yöredeki çocuk ve gençlerle tanışarak balon ve kalem hediye etti.


Aydınlı gençler ‘dikili bir fidanımız olsun’ diyerek Reyhanlı Gençlik Merkezi’ne fidan dikip çevre temizliği yaptı. Yaptıkları kuş yemliklerini Yenişehir gölünün yanındaki ağaçlara asan gençler çevreye saygı ve hayvanlara sevgi diyerek farkındalık oluşturmaya çalıştı. Gün sonunda gençlik merkezinde hasbihal eden gençler Hatay’ın yöresel yemeklerini tadarak birbirinden farklı ilkleri yaşadıkları bir gün geçirdi.


Proje kapsamında çevre bilinci, kültürel farkındalık, farklılıklara saygı, toplum bilinci kapsamında pek çok sosyal becerilerin kazandırılmasının yanı sıra gittikleri şehrin hem kültürü hem de insanını tanıyarak unutulmaz günler geçirdi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 08:33
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